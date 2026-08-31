Dos hermanos de siete y nueve años de Collado Villalba, campeones del Mundial de Cálculo 2026 en Panamá

Diego y Alicia Fernández, dos hermanos de Collado Villalba de nueve y siete años, respectivamente, han resultado ganadores del Campeonato Mundial de Cálculo Mental Arithmetic 2026, celebrado en Panamá el pasado 26 de julio, al resolver cerca de 70 operaciones aritméticas en menos de cinco minutos, con la única ayuda de un ábaco japonés o soroban.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, acompañados por su madre, su hermana pequeña y su abuela, ambos han sido recibidos este lunes en la sede del Consistorio por la alcaldesa, Mariola Vargas, quien les ha transmitido su felicitación en nombre de todos los villalbinos.

Durante el encuentro, los niños han podido contarle a la regidora municipal que para poder alcanzar la victoria tuvieron que entrenar durante varias horas diarias al comienzo de las vacaciones escolares, realizando cerca de 10.000 operaciones aritméticas cada uno en ese período. También han explicado que, además del cálculo, también son excelentes deportistas, y practican la natación, en el caso de Diego; y el patinaje artístico, en el de su hermana.

El torneo, contó con la participación de más de 1.000 niños de 21 países, entre ellos Diego y Alicia Fernández, que representaron a España junto a otra niña de Almería. Diego obtuvo la calificación de Grand Champion, la máxima distinción de su categoría, mientras que Alicia se alzó con el primer premio en la suya.

Segundo campeonato de Diego

Esta se trata de la segunda vez que Diego es recibido por la alcaldesa, puesto que en verano de 2024 pasó por el Ayuntamiento tras hacerse por primera vez con el Campeonato Mundial de Cálculo, organizado por Aloha Mental, que celebra cada edición en un lugar diferente del mundo.

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El programa Aloha, dirigido a niños de entre 5 y 13 años, nació en Malasia en el año 1993 y recupera el ábaco milenario para practicar el cálculo, permitiendo potenciar en los niños la atención, la concentración, las habilidades analíticas, la memoria fotográfica o la creatividad, entre otras habilidades, con dos horas de clase a la semana en las que los ejercicios de cálculo se mezclan con dinámicas de juego.