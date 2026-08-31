Getafe contra Osasuna, Soria contra Budimir: los hombres récord de ambos equipos se miden en el Sadar

David Soria, a una titularidad de adueñarse de un récord absoluto de LaLiga, medirá este lunes su resistencia frente al gol de Ante Budimir, máximo artillero de Osasuna en Primera División, en un duelo entre dos hombres históricos al que el cuadro madrileño llegará con la fatiga de Belgrado y el conjunto navarro con cuatro puntos y El Sadar a favor.

Soria igualó la pasada jornada ante el Racing el récord de 192 titularidades consecutivas en Liga del futbolista Juan Antonio Larrañaga. Si aparece en el once de José Bordalás, quedará solo al frente de una clasificación que comenzó a escalar el 13 de agosto de 2021.

Lo hará además después de una semana en la que sostuvo al Getafe con un penalti detenido a Andrés Martín y sobrevivió junto a sus compañeros a la caldera del Partizán para alcanzar la fase liga de la Liga Conferencia.

Bordalás pide fichajes

Al otro lado esperará Budimir, dueño del gol rojillo y otra figura acostumbrada a derribar registros. El croata ya estrenó su cuenta esta temporada desde el punto de penalti en Balaídos, donde Osasuna remontó al Celta (1-2), y encabezará el ataque de un equipo que aún no perdió después de empatar frente al Levante y ganar en Vigo. El récord de Soria tendrá así la prueba que mejor puede medirlo: el delantero que más goles marcó con Osasuna en Primera (95).

Enes Ünal celebra un gol con sus compañeros del Getafe. / EFE/ ANDREJ CUKIC

El Getafe, además del registro de Soria, intentará celebrar su segunda victoria en Liga. La derrota en Vitoria ante el Alavés (3-0) la arregló con tres puntos frente al Racing y ahora quiere dar continuidad a su buen momento de forma pese a contar con una plantilla reducida en la que casi los mismos han tenido que jugar todos los minutos.

Bordalás pide más refuerzos y está a punto de llegar Nemanja Gudelj, pero, mientras tanto, en Pamplona, alineará a un once continuista respecto a sus últimos partidos. Tiene dos dudas en forma de lesión, la de Mario Martín y la de Abdel Abqar, que se probarán en la última sesión del mismo lunes para comprobar si pueden jugar en el Sadar.

Varias rotaciones

De momento, el único jugador que ocupa un lugar en la enfermería es Juanmi Jiménez. El resto de la plantilla está disponible para Bordalás, que a ritmo del récord de Soria intentará conducir a sus jugadores hacia su segunda victoria en Liga.

Osasuna regresa a El Sadar con cuatro puntos de seis posibles y la confianza reforzada tras su triunfo ante el Celta, en un arranque que ha permitido a los rojillos dejar atrás las dudas y afrontar con optimismo su segundo compromiso liguero como local después de empatar ante el Levante en el estreno liguero en casa.

“Va a haber cambios. Por intenciones, plan de partido y características de partido, y es ahí donde tenemos que encontrar el equilibrio”, ha comentado Ramis en una rueda de prensa sobre el choque ante el getafe, tras disputar el encuentro de Vigo hace tan solo tres días.

No es un detalle menor para Luis Miguel Ramis. La temporada pasada, Osasuna tuvo que esperar hasta enero para conseguir su primera victoria, una losa que el técnico se ha quitado de encima con este arranque: “Es un paso, los puntos eran importantes. Queríamos terminar el partido ganando, perdiendo o empatando, pero con opciones de acercarnos a lo que trabajamos. Se entendió bien y se plasmó, y cuando se hace eso tienes más opciones de ganar el partido”.

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Con todos sus futbolistas disponibles, Ramis volverá a introducir cambios en el once para repartir esfuerzos después de un exigente calendario. Se espera que algunos de los habituales recuperen su sitio en la alineación, entre ellos Budimir, Aimar, Rubén García e Iker Muñoz.