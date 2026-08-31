La Plataforma Ecologista Madrileña critica la falta de información sobre el impacto del incendio de la Sierra

La Plataforma Ecologista Madrileña ha criticado la “falta de interés y de información” de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid sobre las consecuencias ambientales de los incendios de la Sierra Oeste. En este sentido, según ha recordado el colectivo en un comunicado, los fuegos han afectado a más de 27.000 hectáreas de territorio, en su mayoría perteneciente a espacios de la Red Natura 2000.

La plataforma, integrada por ARBA, la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura, ha trasladado al consejero de Medio Ambiente su preocupación por la ausencia de una evaluación pública sobre el impacto de los incendios en los hábitats y la fauna y ha reclamado una planificación coordinada para la recuperación de las zonas afectadas.

La mayor parte de la superficie afectada se encuentra, según la plataforma, en la Zona de Especial Conservación (ZEC) ‘Cuencas de los ríos Alberche y Cofio’ y en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ‘Encinares del río Alberche y río Cofio’, espacios que albergan hábitats de interés comunitario y especies amenazadas como el águila imperial ibérica, la cigüeña negra, el buitre negro y el gato montés.

Falta de datos

Por ello, los ecologistas consideran “especialmente grave” que, un mes después de los incendios, la Consejería no haya hecho pública una evaluación de sus consecuencias sobre la biodiversidad y recuerdan que la superficie afectada triplica, según sus datos, la superficie quemada en la última década en la región. También advierten de que los incendios se produjeron cuando todavía no había finalizado el periodo de cría de algunas especies, por lo que reclaman información sobre los efectos del fuego en la fauna.

Incendio forestal / Efe

La Plataforma ha cuestionado además la autorización de actuaciones de corta, desbroce y extracción de madera quemada en montes privados, que podrían afectar, según sus estimaciones, a alrededor del 80 % de la superficie incendiada.

A su juicio, estas actuaciones deberían estar precedidas por una planificación global de las zonas quemadas y por una coordinación entre los propietarios y la Administración para reducir los problemas de erosión y arrastre de cenizas y evitar afecciones a la regeneración natural de los ecosistemas.

En relación con la fauna, los colectivos han criticado que la gestión del suministro de alimentos y de los puntos de agua anunciados por la Administración se canalice en numerosos municipios a través de sociedades de cazadores o titulares de cotos.

A pesar de que la Comunidad de Madrid ha anunciado el suministro de 135.000 kilos de alimento y la instalación de decenas de puntos de agua, la plataforma considera que la recuperación de la fauna debe abordarse desde una perspectiva “conservacionista y científica”, y no “cinegética”.

Por ello, reclaman que los puntos de agua y alimentación estén protegidos de la actividad cinegética y que la prohibición de cazar se amplíe al menos 20 kilómetros alrededor de las zonas quemadas, incluidos corredores ecológicos, cotos y zonas de caza controlada, para favorecer el desplazamiento y la recolonización de la fauna.

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Por otro lado, los colectivos han pedido un protocolo transparente para coordinar el suministro de agua y alimento, con participación de entidades conservacionistas, animalistas y ciudadanos.