Dos detenidas en Alcorcón por el presunto robo a un hombre mayor tras llevarlo a un callejón

La Policía Municipal de Alcorcón ha detenido a dos mujeres por su presunta implicación en el robo a un hombre de avanzada edad, que fue introducido a la fuerza en un callejón por tres personas mientras pedía auxilio.

La intervención comenzó después de que varios ciudadanos alertaran al servicio de emergencias 112 al presenciar los hechos. Con la información facilitada, los agentes iniciaron la búsqueda de los sospechosos por la zona.

Una de las personas que había presenciado lo ocurrido realizó además una grabación que aportó datos relevantes para identificar a los presuntos autores.

A la llegada de las patrullas, los sospechosos huyeron y se separaron para tratar de dificultar su localización. Otra dotación policial consiguió finalmente interceptar a dos de las mujeres presuntamente implicadas.

La víctima explicó a los agentes que le habían sustraído su teléfono móvil y dinero. Posteriormente identificó a las dos sospechosas, que quedaron detenidas.

La Policía Municipal de Alcorcón ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana para resolver este tipo de intervenciones y ha recordado que cualquier situación de peligro debe comunicarse al 112.

Un coche vuelca en Alcorcón y su conductor da positivo en alcoholemia

En otra intervención registrada este domingo durante el turno de tarde, los agentes acudieron a un accidente de tráfico en Alcorcón en el que un turismo terminó volcado y provocó daños en varios vehículos que se encontraban estacionados.

Tras el siniestro, el conductor fue sometido a las correspondientes pruebas de alcoholemia, en las que registró "una tasa penalmente relevante", según ha informado el cuerpo policial.

El hombre quedó investigado por un presunto delito contra la seguridad vial, mientras que la Policía Judicial de Tráfico asumió las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

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"El alcohol y la conducción son incompatibles. Una decisión irresponsable puede poner en peligro tu vida y la de los demás. Además de graves daños materiales, conducir bajo los efectos del alcohol puede tener importantes consecuencias penales", ha señalado la Policía Municipal, que ha pedido conducir con "responsabilidad".