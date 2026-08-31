El primer puente después del verano ya tiene fecha: estos son los tres días que conviene marcar en el calendario

Septiembre tiene esa extraña capacidad de empezar antes incluso de que termine agosto. Vuelven los despertadores, las mochilas, las agendas llenas y esa sensación de que las vacaciones quedaron mucho más lejos de lo que dice el calendario.

La vuelta a la rutina también trae consigo uno de los pasatiempos favoritos de todos, tanto estudiantes como trabajadores: buscar el próximo festivo para descansar.

Y es que, cuando el verano se acaba, cualquier día libre empieza a parecer una pequeña victoria y un fin de semana de tres días puede convertirse rápidamente en la excusa perfecta para hacer una escapada cerca de Madrid.

El primer puente tras el verano ya tiene fecha: tres días de descanso en octubre

Lo mejor, es que este año no habrá que esperar hasta diciembre para encontrar ese pequeño respiro. El calendario de otoño guarda un puente de tres días apenas unas semanas después del regreso a las aulas y a las oficinas.

La fecha a marcar en rojo es el lunes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, que al unirse al sábado 10 y al domingo 11 permitirá disfrutar de tres días consecutivos de descanso.

Sin duda, será la oportunidad perfecta para quienes ya estén pensando en organizar una escapada cerca de Madrid después de las primeras semanas de trabajo, colegio y vuelta a los horarios habituales.

Otros puentes y festivos antes de Navidad

Eso sí, el puente de octubre no será la única oportunidad para descansar antes de que llegue la Navidad. Los últimos meses del año concentran varios festivos y fines de semana largos que pueden servir para organizar nuevas escapadas, planes en Madrid o pequeños viajes.

Noticias relacionadas

Con el verano ya atrás y las temperaturas comenzando a bajar, consultar con antelación el calendario laboral puede ser la mejor forma de encontrar el próximo respiro de la rutina.