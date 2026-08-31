La Comunidad de Madrid ve "patético" que Sánchez critique la compra del ático de Chamberí

El consejero madrileño de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha afirmado este lunes que es "patético" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, critique a la Comunidad de Madrid por la compra del polémico ático de Chamberí, operación sobre la que el Ejecutivo regional considera haber dado "suficientes explicaciones".

"Ha estado todo el mes de agosto de vacaciones y ahora llega y pretende meterse con la presidenta de la Comunidad de Madrid (Isabel Díaz Ayuso), algo que es totalmente impresionante y dice mucho de lo patán que es", ha declarado Rodrigo a los medios tras una visita a la localidad de Olmeda de las Fuentes.

El consejero ha reaccionado así a las declaraciones realizadas por Sánchez en una entrevista en la Cadena SER, donde ha dicho que la adquisición del ático "es lo que parece", esto es, que Díaz Ayuso "ha querido comprarse un aticazo con la pasta de los madrileños para vivir en él y se le ha pillado".

La empresa pública Planifica Madrid compró en abril, por 6,3 millones de euros, el susodicho inmueble, un ático de 481 metros cuadrados y uso residencial que, según la Comunidad, se iba a usar como despacho temporal de Díaz Ayuso mientras se acometían unas obras de reforma en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

La operación no se hizo pública hasta que, el pasado 29 de julio, el diario El País la reveló. Al día siguiente, en medio de una fuerte polémica, la Comunidad anunció que vendería el piso y destinaría los fondos obtenidos a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio sufrido este verano.

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Rodrigo ha afeado a Sánchez su intento de "explotar" y "retorcer" el caso y le ha espetado que debería preocuparse de "sus casos de corrupción" y de la crisis migratoria en Ceuta, donde "no se ha tomado ni una medida coherente" en un mes.