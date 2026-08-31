Operación Retorno en Madrid: retenciones en la A-1 y A-3 y un accidente en la A-6

El tráfico se complica este lunes en los accesos a Madrid durante las últimas horas de la Operación Retorno del verano 2026, con circulación intensa en varias de las principales autovías de entrada a la capital y un accidente que dificulta el paso por la A-6.

Según el boletín de la Dirección General de Tráfico (DGT) de las 18.40 horas, uno de los puntos con mayores problemas se encuentra en la A-1, a la altura de Las Tablas, donde se registra tráfico intenso en sentido entrada a Madrid. También hay dificultades en la A-3 en Arganda del Rey.

A estas retenciones se suma un accidente en la A-6 a la altura de Majadahonda, que afecta a la circulación de entrada a la capital. Más lejos de la Comunidad, pero también en dirección Madrid, la misma autovía presenta tráfico intenso a su paso por Arévalo (Ávila).

Últimas horas de la Operación Retorno en Madrid

Las complicaciones coinciden con la jornada final de la Operación Retorno 2026, el último gran dispositivo especial de tráfico del verano. La DGT lo mantiene activo hasta las 24.00 horas de este lunes 31 de agosto y ha señalado la franja comprendida entre las 16.00 y las 23.00 horas como la más desfavorable de la jornada.

Tráfico prevé que durante este lunes continúen de forma escalonada los desplazamientos desde las zonas de costa y segunda residencia hacia los grandes núcleos urbanos, entre ellos Madrid, aunque sin alcanzar necesariamente picos tan elevados como los registrados en otros momentos del fin de semana.

Para el conjunto de la Operación Retorno, iniciada a las 15.00 horas del viernes 28 de agosto, la DGT ha calculado 6,88 millones de desplazamientos de largo recorrido en las carreteras españolas.

El dispositivo cierra las grandes operaciones especiales desplegadas por Tráfico durante el verano y coincide además con los desplazamientos de quienes terminan sus vacaciones de agosto y los de aquellos que comienzan su descanso en septiembre.

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Fuera de Madrid también se han registrado durante la tarde problemas de circulación en los accesos a Barcelona y en carreteras de Asturias, Cantabria y Tarragona.