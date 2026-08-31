MADRID SUBTERRÁNEA
Cibeles marca el tesoro: bajo la fuente se esconde una obra de ingeniería colosal que protege el oro de España y se inunda
Las últimas temporadas de la 'Casa de papel' ya retrataban el secreto del Banco de España
Ni siquiera los turistas frente a la fuente de Neptuno que escuhan a sus guías turísticas en su paso por los puntos más turísticos de Madrid, habrán escuchado del oro, acompañado de invaluable patrimonio histórico, que se esconde bajo sus pies en una increíble obra de ingeniería subterránea.
A unos 37 metros de profundidad está la cámara acorazada del Banco de España, ese edificio que da la bienvenida a la salida de la estación de Metro Madrid homónima, atractivo a la vista por su estilo ecléctico neorenacentista del siglo XIX.
Lejos de esa elegancia, la fortaleza está resguardada por puertas acorazadas de 16 toneladas y un sistema hidráulico diseñado para inundarla de agua (proveniente de arroyos cercanos) si se activa la alarma, una estratagema que a algunos le sonorá de las últimas temporadas de la 'Casa de Papel', cuando El Profesor, Tokyo y compañía intentaron asaltarla.
Más allá de la ficción, en caso de un robo real, la cámara acorazada se inundaría de aguas subterráneas llamadas Canal de las Pascualas o de Oropesa, las mismas que circulan en la fuente de Cibeles. Sin embargo, nunca ha sido necesario activar este sistema, lo que ha posicionado al Banco de España como uno de los más seguros del mundo.
El oro a los pies de la diosa Cibeles
La cámara acorazada, con este sistema de seguridad, por supuesto que no protege cualquier cosa. En sus paredes está un tercio de las reservas de oro de España, equivalente a unas 90 toneladas distribuidas en bloques estandarizados de alta pureza.
También custodia la valiosa Colección Numismática del banco, la cual incluye piezas únicas desde el siglo VI a. C., como los célebres doblones españoles. Reúne monedas y billetes antiguos en oro, plata y otros metales que se remontan a la Casa de Borbón o momentos tan cruciales como la Guerra Civil.
El patrimonio no se queda ahí, con monedas raras de acuñación extranjera y piezas coloniales de gran relevancia histórica y económica. A su vez, protege documentos financieros de un gran valor estratégico, los cuales no pueden ser digitalizados o guardados en lugares comunes.
Así es la cámara acorazada del Banco de España
La superficie de esta fortaleza es de unos 2.500 metros cuadrados blindados de muros de hormigón armado de un grandísimo grosor. Las puertas acorazadas por donde se puede acceder a la cámara pesan alrededor de 16 toneladas y encajan de forma tan perfecta que un sólo pelo impediría su cierre hermético.
Antes de poder acceder a la puerta, se encuentra un foso con un puente levadizo, al estilo medieval, que se retira para impedir físicamente el paso, una barrera todavía más acusada en el caso de activar el sistema hidráulico mencionado anteriormente, que inundaría la cámara de agua, dejando sin oxígeno y convirtiendo el acceso en una piscina infranqueable.
Para abrir la reserva se requiere de una activación simultánea de llaves y códigos, actualmente en manos de tres altos cargos del Banco de España. Además la vigilencia se mantiene 24 horas a través de sensores avanzados tanto de movimiento como de presión.
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