Chiru, el japonés de Chueca que cambia el sushi tradicional por mini 'handrolls' desde 1,90 euros: "Hay otras formas de vivir la cocina japonesa"

En Chueca, donde casi todo parece competir por llamar la atención, Chiru (C/ de las Infantas, 32) ha elegido el camino contrario: una carta corta, una idea muy clara y un bocado que se come con la mano. A punto de soplar su primera vela, ha encontrado su sitio con un formato muy concreto: mini handrolls, esos bocados japoneses de alga crujiente y relleno al momento que se comen con la mano y sin ceremonia. Alga nori crujiente, arroz, pescado, salsas y rellenos preparados al momento para disfrutar sin ceremonia, pero con técnica.

Handrolls de Chiru, la propuesta japonesa que combina producto, técnica y precios contenidos en Chueca. / Cedida

La fórmula es sencilla, directa y muy madrileña en el ritmo: pedir, compartir, probar varios bocados y seguir. Chiru propone hasta 12 opciones, con precios que van de 1,90 a 7,50 euros, desde combinaciones clásicas como el salmón con sésamo hasta elaboraciones más especiales como el Wagyu A5 flambeado con cebollino o el handroll de anguila con foie.

Detrás del proyecto están Michael Chen Bao y Elena Ma, que han construido Chiru sobre una premisa cada vez más habitual en la nueva restauración madrileña: hacer menos cosas, pero hacerlas mejor.

Chiru, el templo del mini handroll en Chueca: cocina japonesa desde 1,90 euros y una carta sin ruido / Cedida

Una carta corta para no perder el foco

Chiru no quiere ser un japonés de carta infinita. No hay una acumulación de sushi, ramen, baos y platos calientes para intentar contentar a todo el mundo. Su propuesta gira alrededor del handroll y de una carta breve que permite controlar mejor cada elaboración.

"Preferimos una carta más reducida que nos permita cuidar cada plato y, al mismo tiempo, ir añadiendo novedades sin perder nuestra esencia", explican Michael Chen Bao a El Periódico de España. La decisión, reconoce, es gastronómica y empresarial a la vez. Menos referencias significan más control, menos desperdicio y una calidad más constante en cada servicio.

Chiru convierte el mini handroll en su seña de identidad en pleno corazón de Chueca. / Cedida

"Preferimos hacer menos cosas, pero hacerlas muy bien", añade. En un contexto de subida de materias primas, esa especialización también ayuda a mantener precios contenidos sin renunciar al producto. La clave, dicen, está en aprovechar mejor cada ingrediente y ajustar la gestión para que el incremento de costes no caiga directamente sobre el cliente.

El handroll como tapa japonesa

El sello de Chiru es el handroll, un formato que rompe con la imagen más tradicional del sushi y lo acerca a una manera de comer más informal. Para sus responsables, el concepto encaja con la idea de una izakaya: algo para pedir al momento, acompañar con una cerveza y compartir sin solemnidad. "Vimos en el handroll el formato perfecto para trasladar el concepto de una izakaya: una tapa japonesa, una cerveza y un ambiente desenfadado donde compartir y disfrutar", señala.

Chiru convierte el mini handroll en su seña de identidad en pleno corazón de Chueca. / Cedida

Ese formato mini permite probar más de una pieza y recorrer la carta sin convertir la comida en una experiencia rígida. También hace que el restaurante sea fácil de entender desde fuera: Chiru es handroll, barra, Chueca y una cocina japonesa pensada para disfrutarse de forma rápida, fresca y reconocible.

Japón sin perder autenticidad

El reto está en democratizar la cocina japonesa sin convertirla en una versión rebajada. En Chiru lo tienen claro: acercar no significa rebajar el precio. "Democratizar no significa abaratar, sino acercar la cocina japonesa a más personas. Mientras se respete la materia prima y la esencia de cada elaboración, no tiene por qué significar una pérdida de calidad", defienden.

También quieren desmontar un mito: que el sushi solo puede disfrutarse en sus formatos más clásicos. El handroll, explican, demuestra que hay otras formas de vivir la cocina japonesa sin perder autenticidad. Más inmediata, más manual, más callejera, pero igual de cuidada.

Mini handrolls de Chiru, el restaurante de Chueca que apuesta por una cocina japonesa directa, asequible y pensada para compartir. / Cedida

La propuesta de Chiru encaja con un cambio más amplio en Madrid. Cada vez hay más restaurantes que renuncian a gustar a todo el mundo y prefieren construir una identidad muy marcada. Menos platos, más foco y una experiencia más fácil de recordar.

"Cada vez se valora más que un restaurante tenga una identidad clara y una propuesta diferente", apunta Elena Ma. Las redes sociales también han influido en esa forma de construir el concepto, pero no solo por la imagen del producto. También por la necesidad de que un restaurante se entienda rápido, se reconozca y tenga personalidad propia.

De cara al futuro, creen que la restauración madrileña caminará hacia propuestas más especializadas. "No por tener menos opciones se ofrece menos, sino una experiencia más cuidada", resume.

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En el corazón de Chueca, Chiru ha convertido esa idea en un bocado: un mini handroll recién hecho, crujiente, asequible y sin demasiadas vueltas. Cocina japonesa con ritmo de barra, vocación urbana y una carta que no necesita gritar para hacerse notar.