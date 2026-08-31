El calor se intensifica este martes en Madrid: Aemet pronostica máximas que superarán los 30ºC y mínimas cada vez más altas, sin lluvia

Con cielos despejados, intervalos de nubes altas por la tarde y lluvia descartada, este martes tendrá temperaturas mínimas en aumento con máximas sin cambios o en ligero ascenso. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica máximas que superarán los 30ºC, particularmente altas en Aranjuez y Alcalá de Henares.

Máximas de 36ºC, teloneras de un miércoles con aviso por calor

En concreto, el municipio con las máximas más altas será Aranjuez con 36ºC, pero Alcalá de Henares y Getafe no se quedan muy atrás con 35ºC, y es que los otros rondarán valores similares subiendo a los 34ºC, tal es el caso de Madrid capital y Navalcarnero. Como de costumbre, Collado Villalba maneja los termómetros más bajos con máxima de 32ºC.

De hecho, el resto de la semana se queda en valores similares, si no es que más altos. Este miércoles comparte termómetros muy similares, pero ligeramente más arriba, por lo que la Aemet tiene previsto activar el aviso amarillo por calor.

Gráfico de la evolución de temperaturas para los próximos días / Aemet

Todavía es temprano para saber si las alertas se extenderán, pero este jueves la máxima sube a los 38ºC y este viernes a los 39ºC. Este sábado, empezarán a bajar ligeramente y todavía más este domingo.

En cuanto a las mínimas, este jueves también superarán los 20ºC e incluso alcanzarán los 25ºC este sábado, cuando la probabilidad de precipitación sube al 40%.

Mínimas, también en ascenso

De regreso al caso de este miércoles, las horas más calurosas se concentrarán en la tarde, especialmente al rededor de las 17:00 y 18:00 horas. A la noche le costará recuperar el ritmo frío de los últimos días, pero conseguirá bajar de los 20ºC, por lo que no será tropical.

Las mínimas se registrarán entre las 7:00 y 8:00 de la mañana de este miércoles, con una madrugada por encima de este umbral de 20ºC. En cualquier caso, Alcalá de Henares se las arreglará para tener termómetros de hasta 15ºC, mientras que Aranjuez tendrá de 16ºC.

Gráfico de la evolución térmica a lo largo de este martes / Aemet

Sus vecinos, como Collado Villalba alcanzarán los 17ºC y Getafe y Madrid capital los 19ºC. La mínima más alta llegará a Navalcarnero con 22ºC. Ante la falta de lluvia, el aliado más cercano será el viento, que será de 10 km/h en casi todo el día.

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En este sentido, el viento permanecerá flojo variable, con predominio de la componente este durante la mañana y del oeste y suroeste durante las horas centrales. Aun así, soplará más que el miércoles, ya que la Aemet prevé 0 km/h en la tarde de esta jornada.