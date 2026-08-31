DÍA DE LA CIUDAD
Ayuso iluminará la Real Casa de Correos con los colores de Ceuta el 2 de septiembre
El Gobierno regional presenta la iniciativa como una muestra de apoyo a los vecinos de la ciudad autónoma coincidiendo con su festividad oficial
La Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, se iluminará el próximo 2 de septiembre con los colores de la bandera de Ceuta, coincidiendo con el Día de la Ciudad.
La iniciativa ha sido anunciada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como una muestra de "apoyo y solidaridad" hacia los vecinos de la ciudad autónoma.
El Ejecutivo regional vincula el gesto con la situación que atraviesa Ceuta desde hace más de un mes y con las consecuencias que, según señala, están afectando a sus habitantes.
La elección de la Real Casa de Correos sitúa este mensaje en la sede de la Presidencia regional, ubicada en la Puerta del Sol. Su fachada adoptará durante la jornada los colores de la enseña ceutí con motivo de la festividad oficial.
El Gobierno autonómico pretende así trasladar a los ciudadanos de Ceuta el "respaldo de los madrileños" en una fecha especialmente vinculada a la ciudad autónoma.
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