Así avanza la nueva plaza de Jacinto Benavente: 29 árboles, una gran pérgola y la vuelta del cruceiro

La plaza de Jacinto Benavente empieza a mostrar la que será su nueva cara. Las obras de remodelación avanzan según los plazos previstos y estarán terminadas a finales de la próxima primavera, cuando este céntrico espacio madrileño estrenará más superficie peatonal, 29 nuevos árboles, ocho parterres ajardinados, una gran pérgola con pulverizadores de agua y un cruceiro donado por la Xunta de Galicia.

La actuación cuenta con una inversión de 9,5 millones de euros y abarca una superficie de 10.044 metros cuadrados, que comprende no solo la propia plaza, sino también tramos de las calles Carretas, Bolsa, Atocha y Doctor Cortezo, además de la intersección con Concepción Jerónima.

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, ha visitado este lunes los trabajos, que se concentran ahora en dos de sus puntos principales. Por un lado, la rehabilitación de la estructura del aparcamiento subterráneo, cuya cubierta ha sido demolida y reconstruida ya en un 90 %. Por otro, la renovación del pavimento de Carretas, ejecutada al 80 %, así como de las zonas de la plaza que no se encuentran sobre el aparcamiento.

La calle de la Bolsa ya está completamente pavimentada. En Carretas, los trabajos sacaron además a la luz restos de antiguas cimentaciones, que fueron documentados y posteriormente cubiertos de nuevo siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.

Más espacio para caminar y menos tráfico

Uno de los principales cambios será la ampliación del espacio reservado al peatón. La plaza mantendrá únicamente un vial de circulación en dirección a la calle de la Cruz, destinado al transporte público, los vehículos de carga y descarga en los horarios permitidos y otros vehículos autorizados.

También desaparecerá una de las dos dársenas de autobuses, la interior, lo que obligará a reubicar sus paradas. La reforma cambiará igualmente los accesos al aparcamiento. La actual salida del túnel de Doctor Cortezo hacia la calle de la Cruz se convertirá exclusivamente en entrada, mientras que la única salida quedará situada en Concepción Jerónima.

También se eliminará el acceso al parking desde la calle de Atocha. El tráfico continuará circulando por esta vía, pero el Ayuntamiento sostiene que la supresión de los giros y esperas para entrar al aparcamiento mejorará tanto la fluidez de la circulación como la seguridad de los peatones.

Con la nueva distribución, Jacinto Benavente contará con 3.105 metros cuadrados dedicados exclusivamente al peatón y al arbolado. El espacio se planteará como una superficie continua, pavimentada principalmente con granito y con ocho parterres ajardinados.

En ellos se conservarán los árboles existentes de mayor porte siempre que sea posible y se incorporarán 29 nuevos ejemplares, además de arbustos y otra vegetación.

Una gran pérgola para combatir el calor

La imagen más reconocible de la nueva plaza será una gran pérgola situada en su zona central. Su diseño hará referencia a la huella del antiguo caserío que ocupaba este espacio y servirá al mismo tiempo para generar sombra en un punto donde la existencia del aparcamiento subterráneo limita la plantación de árboles de gran tamaño.

La estructura contará además con pulverizadores de agua destinados a reducir la temperatura durante los episodios de mayor calor.

Recreación del futuro aspecto de la plaza con la gran pérgola en el centro. / Ayuntamiento de Madrid

A esta nueva pieza se sumará el regreso de un cruceiro, después de que el que existió históricamente en la plaza fuera retirado. El nuevo elemento está siendo elaborado y será donado a Madrid por la Xunta de Galicia, según ha avanzado García Romero.

Otra de las novedades será un gran parterre inclinado que conectará la superficie de la plaza con la primera planta subterránea del aparcamiento. Tendrá vegetación y árboles e incorporará una escalera con un carril para transportar bicicletas y un ascensor entre ambos niveles.

Ese primer sótano está previsto que albergue en el futuro un Centro de Movilidad Sostenible, aunque su desarrollo corresponderá a otro proyecto independiente.

Las obras actuales incluyen también la rehabilitación completa de la estructura del aparcamiento y la adaptación de sus rampas. Una vez finalizada esta fase, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) acometerá por separado la renovación integral de sus instalaciones.

Noticias relacionadas

La reforma de Jacinto Benavente constituye la última fase de una intervención más amplia en esta zona del centro de Madrid, después de las actuaciones realizadas en las plazas de Matute y Tirso de Molina y sus entornos, y completa una reorganización de la movilidad que también ha incluido la peatonalización de las calles de la Cruz y Huertas.