Más de 120.000 personas y 53 días de cultura: Veranos de la Villa cierra por todo lo alto su 42º edición

Veranos de la Villa ha cerrado su 42ª edición con más de 120.000 asistentes a las distintas actividades desarrolladas durante 53 días en Madrid. El festival, organizado por el Ayuntamiento, ha desplegado este verano más de 80 propuestas en 13 espacios de la ciudad y con presencia en 14 distritos. Los 40 y la canción del verano (de la Villa) dio el pistoletazo de salida a la programación, reuniendo al público para recordar los grandes éxitos de las últimas cuatro décadas. El festival ha abierto las puertas a artistas internacionales como Vasko Vassilev, Teresinha Landeiro, Iván Melón Lewis, Sunny Singh y Séverine Toffano.

Los espectáculos en directo reunieron a más de 40.000 personas, con niveles de ocupación cercanos al lleno en buena parte de la programación. Por sus escenarios pasaron artistas como Lila Downs, Kiki Morente, Diana Navarro y Valeria Castro, protagonista del tradicional concierto sorpresa, además de compañías como London City Ballet y músicos internacionales como Vasko Vassilev y Teresinha Landeiro.

Valeria Castro protagonizó el concierto sorpresa de Condeduque. / CEDIDA

Las exposiciones también tuvieron un peso destacado. Yo fui a EGB, instalada en Conde Duque y prorrogada hasta el 20 de septiembre, y Arte y misericordia. El Barroco de la Santa Caridad de Sevilla, abierta hasta el 22 de noviembre, sumaron conjuntamente más de 80.000 visitantes.

La edición incorporó además un ciclo de cine inclusivo con coloquios, interpretación en lengua de signos y otras medidas de accesibilidad, junto al regreso de Cine Caliente al Parque de la Bombilla. Algunos de los 13 espacios que han acogido esta edición de Veranos de la Villa han sido el Centro Cultural Conde Duque, el Parque de la Bombilla, Matadero Madrid o el Parque Enrique Tierno Galván. Y un año más, el Instituto San Isidro ha vuelto a convertirse en el escenario de varias citas musicales y teatrales, como la representación de Querida Agatha Christie y Dos tronos, dos reinas, así como los conciertos de Dani de Morón, Glenda del E, Antonio Lizana y Donny’s Black Shoes, entre otros.

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Lila Downs, en los Veranos de la Villa 2026. / CEDIDA

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