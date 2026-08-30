"Es súper desagradable": una familia con dos niños, rescatada en un aparatoso incendio en Navalcarnero en el que muere un perro

Un incendio declarado a las 22:50 horas en una vivienda del número 4 de la avenida Guardia Civil, en Navalcarnero (Madrid), movilizó a siete dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que a su llegada encontraron el fuego muy desarrollado, según Emergencias 112.

Las primeras llamas hicieron que varios vecinos abandonaran el inmueble y bajaran a la calle, desde donde siguieron con preocupación la evolución del incendio ante la posibilidad de una evacuación. "Estamos aquí abajo un poco viendo la situación, pero es súper desagradable", ha relatado uno de los vecinos afectados a El Periódico de España.

Vecinos del inmueble permanecen en la calle mientras los servicios de emergencia intervienen en el incendio registrado en Navalcarnero. / EPE

Durante la intervención, los bomberos tuvieron que emplear una escala para rescatar a cuatro miembros de una misma familia, dos adultos y dos niños. Los cuatro fueron atendidos posteriormente por efectivos del SUMMA 112. Todos ellos recibieron el alta en el mismo lugar, sin necesidad de traslado hospitalario. En la vivienda afectada por las llamas únicamente se encontraba un perro, que finalmente falleció como consecuencia de la inhalación de humo.

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La Guardia Civil investiga las circunstancias en las que se produjo el incendio. En el dispositivo también colaboraron efectivos de la Policía Local y de Protección Civil de Navalcarnero.