FIESTAS
El séptimo encierro de San Sebastián de los Reyes, el más rápido de las fiestas: seis atendidos y grandes carreras
Un total de 2.200 corredores han participado en el encierro, que ha registrado seis atendidos por contusiones y caídas leves, uno de ellos con posible fractura de brazo
San Sebastián de los Reyes ha celebrado este domingo su séptimo encierro de las fiestas, protagonizado por los toros de la ganadería de Juan Pedro Domecq, que han completado un recorrido rápido y trepidante y han permitido a los corredores realizar grandes carreras delante de la cara de los astados, según ha informado el Ayuntamiento.
La manada ha alcanzado la plaza de toros 'La Tercera' en 1 minuto y 38 segundos, lo que convierte esta carrera en el encierro más veloz de las fiestas. Los animales han entrado posteriormente en los corrales en un tiempo total de 2 minutos y 14 segundos.
Los toros han mantenido desde el inicio un tranco veloz y compacto, circunstancia que ha favorecido las carreras a lo largo de buena parte del recorrido.
Dos toros, cerca de ponerse al frente de la manada
En dos puntos del trazado, sendos astados han estado a punto de situarse en cabeza. El primero lo ha hecho en la curva de Postas con Real y el segundo, en la de Real con Estafeta.
En ambos casos, los cabestros han recuperado el mando y han conseguido mantener agrupada la manada hasta su llegada a la plaza.
Según ha informado Pedro Martínez, responsable de Protección Civil, alrededor de 2.200 corredores han participado en el encierro, una cifra similar a la registrada durante la jornada anterior.
Seis atendidos, todos de carácter leve
Los servicios sanitarios han contabilizado seis atenciones, todas ellas de carácter leve y principalmente relacionadas con caídas y contusiones.
Una de las personas atendidas presenta una posible fractura en un brazo y está siendo valorada en el hospital de campaña.
El concejal de Festejos y Seguridad, Carlos Bolarín, ha destacado el desarrollo de la jornada y se ha mostrado especialmente satisfecho con el festejo taurino previsto para esta tarde en el coso de 'La Tercera'.
Los toros de Juan Pedro Domecq lidiados en el encierro protagonizarán el cartel principal de la jornada, que contará con la presencia de Morante de la Puebla.
Bolarín ha señalado que no es habitual poder ver al diestro sevillano en una plaza de la Comunidad de Madrid y ha indicado que esta posibilidad se produce únicamente en San Sebastián de los Reyes y, si el calendario lo permite, en la plaza de Las Ventas.
El último encierro, este lunes a las 11:00 horas
Las fiestas de San Sebastián de los Reyes afrontarán este lunes su octavo y último encierro, que comenzará a las 11:00 horas.
La carrera estará protagonizada por novillos de la ganadería Montealto, triunfadora este año en la Feria de San Isidro, y pondrá el cierre a los conocidos como 'encierros de Madrid'.
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