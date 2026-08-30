La Puerta de Alcalá se podrá cruzar a pie bajo sus arcos a finales de este año

La Puerta de Alcalá volverá a ser transitable para los peatones a finales de este año. Las obras que se ejecutan entre las plazas de Cibeles y de la Independencia permitirán atravesar bajo los arcos de uno de los principales monumentos de Madrid y elemento destacado del Paisaje de la Luz.

El tramo de las obras de la calle de Alcalá comprendido entre las plazas de Cibeles y de la Independencia que afecta al círculo central de esta última y a la vía estará terminado antes de que finalice 2026. Esto permitirá el tránsito de peatones bajo los arcos de la Puerta de Alcalá.

La actuación forma parte del proyecto de transformación urbana iniciado el pasado mes de febrero y cuya finalización está prevista para el primer trimestre de 2027. Uno de sus principales cambios será la creación de un nuevo paseo central que permitirá a madrileños y visitantes acercarse al monumento y contemplarlo desde una nueva perspectiva.

Simulación del resultado de las obras en el entorno de la Puerta de Alcalá / Ayuntamiento de Madrid

La delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, ha visitado este domingo los trabajos acompañada de la concejala del distrito de Salamanca, Cayetana Hernández. García Romero ha confirmado además que a partir de este lunes se recuperarán los dos carriles, uno por sentido, que permanecían ocupados desde mediados de julio por las obras.

Tres carriles por sentido en la calle de Alcalá

Tras esta reapertura, el tramo de la calle de Alcalá contará con tres carriles por sentido: dos destinados al tráfico general y uno al transporte público. Esta será también la configuración que permanecerá una vez concluidos los trabajos.

En la plaza de la Independencia continuarán ocupados varios carriles. En el sector de entrada al parque del Retiro habrá cuatro —tres para tráfico general y uno para transporte público—, mientras que en el resto de la plaza habrá cinco, cuatro de ellos para tráfico general y uno para transporte público.

La delegada ha destacado el "extraordinaria" ritmo de los trabajos, cuyo calendario ha concentrado el grueso de las actuaciones durante julio y agosto para tratar de reducir las afecciones.

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"Siempre generamos molestias y pedimos disculpas por ello, pero al hacerlo los meses de verano, que es cuando menos madrileños hay en Madrid, buscamos generar las menos posibles", ha manifestado García Romero.

Una inversión de 6,1 millones para transformar el entorno

La remodelación tiene como objetivos recuperar el trazado histórico de la calle y poner en valor la Puerta de Alcalá. El proyecto supone una inversión de 6,1 millones de euros y cuenta con el visto bueno de la Unesco, la Comisión Local de Patrimonio Histórico y el Consejo Cívico y Social del Paisaje de la Luz.

En la calle de Alcalá se configurarán dos carriles más un carril bus en cada sentido, además de un paseo central de 3,8 metros de ancho y un carril bici segregado en el lado sur.

La delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, durante la visita realizada este domingo a las obras de remodelación del entorno de la Puerta de Alcalá, acompañada de la concejala del distrito de Salamanca, Cayetana Hernández. / Ayuntamiento de Madrid

La reducción del número actual de carriles permitirá ampliar de forma sustancial la acera norte, que concentra la mayor intensidad peatonal de la calle.

El proyecto también pretende recuperar la histórica doble alineación de arbolado mediante la plantación de 57 nuevos árboles de gran porte. Se instalarán además franjas con plantaciones arbustivas tanto en las dos aceras como en el nuevo paseo central.

Nuevo pavimento, alumbrado y mobiliario urbano

La intervención incluye la renovación de todo el pavimento, con losas y adoquines de granito, así como del asfalto de la calzada. El alumbrado público será sustituido por un modelo de farola adaptado al entorno patrimonial y basado en el diseño histórico utilizado en la calle de Alcalá, aunque equipado con tecnología led de alta eficiencia energética. También se renovará y ampliará el mobiliario urbano y se reordenarán los espacios destinados a las terrazas de veladores.

García Romero ha destacado el cumplimiento de los plazos previstos "a pesar" de haber coincidido los trabajos con acontecimientos multitudinarios en la plaza de Cibeles, como la misa oficiada por el Papa León XIV durante su visita a la capital o la celebración del Mundial de fútbol de la Selección española.

La Puerta de Alcalá dejará de estar "aislada" en la glorieta

La actuación en la plaza de la Independencia persigue integrar visual y funcionalmente la Puerta de Alcalá y reducir su carácter de monumento "aislado" dentro de una glorieta para acercarlo a los ciudadanos.

Visita a las obras del entorno de la Puerta de Alcalá. / Ayuntamiento de Madrid

El jardín será remodelado para recuperar uno de los trazados de finales del siglo XIX. La nueva configuración permitirá crear una conexión peatonal entre la calle de Alcalá y el área triangular que actualmente se utiliza como espacio de contemplación del monumento.

Para lograrlo, se construirá un nuevo paso peatonal en la parte oeste de la plaza y se adecuará el ya existente en el este. También se estudiará la iluminación de la Puerta de Alcalá para modificar la ubicación de los puntos de luz y mejorar los proyectores.

"Tenemos la suerte de tener la Puerta de Alcalá y queríamos ponerla en valor y hacerla atravesable, como fue allí cuando se creó en la época de Carlos III. Es decir, no es una obra más, es una obra de patrimonio cultural y lo hacemos con muchísimo gusto", ha afirmado García Romero.

Un carril bici hasta Serrano y el Retiro

El proyecto conservará la mayor parte de la pavimentación actual de las aceras de la plaza, ejecutadas en 2009, pero mejorará su accesibilidad mediante nuevos encaminamientos hacia los pasos peatonales y las paradas de transporte público para adaptarlas a la normativa de accesibilidad universal.

También se eliminará un carril para habilitar un carril bici segregado que conectará el de la calle de Alcalá con el de la calle de Serrano y dará acceso al parque del Retiro.

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La intervención en la plaza de la Independencia se completará con la renovación y ampliación del mobiliario urbano, el asfaltado de toda la calzada y una redistribución del transporte público. Esta última permitirá incrementar las posiciones y crear isletas para instalar marquesinas.