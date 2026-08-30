Estas son las mejores plazas de Madrid a menos de una hora de la capital: renovadas este verano, sus pueblos esconden naturaleza, legado romano y yacimientos fósiles

Un pueblo se conoce por su plaza, el punto de encuentro de vecinos, escenario de los chismes más escandalosos de la localidad y cámara acorazada del paso del tiempo. Sin embargo, precisamente por los años, ese corazón se desgasta y ha sido necesario renovarlo en estos cuatro municipios de Madrid, donde puede llegar en menos de una hora.

Las plazas de los 'Pueblos con vida' más caras: escenario western y Tren de la naturaleza

Por orden de inversiones del programa encargado de estas remodelaciones, 'Pueblos con vida', la que más acumula es Hoyo de Manzanares. Se encuentra a 40 minutos de Madrid y estenará sus reformas en las fiestas patronales entre el 4 y el 9 de septiembre. Además, es famoso porque allí se grabó parte del western 'Por un puñado de dólares'.

La Comunidad ha destinado cerca de 300.000 euros a la rehabilitación de la Plaza Mayor y de varios edificios municipales colindantes. La suma se ha destinado a restaurar soportales, terrazas y elementos de forja, así como a renovar el firme con pavimento de granito.

Parte de la película de Sergio Leone 'Por un puñado de dólares', protagonizada por Clint Eastwood, se rodó en Hoyo de Manzanares (Madrid). / ARCHIVO

El segundo lugar se lo queda Cercedilla, donde puede llegar en un tren de Cernía (C-9), también conocido como Tren de la Naturaleza, ya que recorre la Sierra de Guadarrama hasta el Puerto de Cotos. La suma para mejorar la conexión entre la calle Pontezuela y la Plaza Mayor del pueblo supera los 235.000 euros, con lo que ahora las vías cuentan con granito y adoquín restaurados, cableado soterrado y luces con alta eficiencia energética.

Pueblos con yacimientos paleontológicos del Mioceno y calzada romana, también revitalizados

Villamanta también se benefició del programa 'Pueblos con Vida' con una inversión de 200.000 euros para remodelar la Plaza Juan Carlos I, donde se ha incorporado nuevas zonas verdes, mejoras en la iluminación y toldos vela. Como atractivo turístico, conserva vestigios de la calzada romana y restos arqueológicos atribuidos a la antigua ciudad de Mantua Carpetanorum, según algunas hipótesis históricas.

En Torrejón de Velasco, a tan solo 40 minutos de Madrid, se han invertido más de 160.000 euros en la transformación del parque infantil de la Plaza de España con nuevos elementos de juego, pavimento de caucho y medidas destinadas a reforzar la seguridad. Además, en este pueblo se encuentra el Yacimiento de los Batallones, una de las reservas paleontológicas del Mioceno más importantes del mundo.

El nuevo parque de la Plaza de España con capacidad para 100 niños y 200 metros cuadrados de superficie / Ayuntamiento Torrejón de Velasco

Impulsar el turismo de proximidad

A veces lo más fácil, ir a esas joyas que los madrileños tienen tan cerca pero desconocen, es lo que más cuesta. Por ello, los objetivos de la iniciativa, en marco del Plan de Embellecimiento de la Comunidad de Madrid, también pasa por impulsar el turismo de proximidad y darle un empujón al desarrollo económico y social de las comunidades con inversiones que suman 2 millones de euros.

En palabras del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, estas obras no sólo mejoran la calidad de vida de sus vecinos, sino que también pueden dinamizar la actividad económica local y favorecer el turismo de proximidad.

De esta forma, en total han renovado 10 plazas. Una de ellas en Sevilla la Nueva, que contó con 300.000 euros para su Plaza de España, el mismo monto que Hoyo de Manzanares. Un poco menos, 230.000 euros, se destinaron a Villalbilla, en concreto, su Plaza Mayor y la Fuente de la Plazuela. Asimimso, la Comunidad de Madrid ha gastado más de 230.000 euros en el embellecimiento de la Plaza Mayor de Ambite, como también en la Plaza Juan Carlos I de Estremera con 200.000 euros invertidos.

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A su vez, en El Boalo, se han invertido más de 110.000 euros en la Plaza de la Constitución. Por último, en Lozoya, las calles San Vicente y Salvador han sido objeto de renovación, para lo cual se han destinado casi 100.000 euros.