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SUCESO EN MADRID

Muere atropellado un hombre que caminaba por la calzada de la M-506 en Fuenlabrada

La víctima, un hombre de mediana edad, fue arrollada por un turismo en el kilómetro 10 de la carretera. El SUMMA 112 solo pudo confirmar su fallecimiento

Muere atropellado un hombre que caminaba por la calzada de la M-506 en Fuenlabrada.

Muere atropellado un hombre que caminaba por la calzada de la M-506 en Fuenlabrada. / SUMMA 112

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Gloria Barrios

Madrid

Un hombre de mediana edad ha muerto tras ser atropellado por un turismo cuando caminaba por la calzada de la M-506 a su paso por Fuenlabrada (Madrid).

El atropello se produjo a las 23.41 horas en el kilómetro 10 de esta carretera. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del SUMMA 112, cuyos sanitarios únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima.

El conductor, atendido por una crisis de ansiedad

Los servicios sanitarios también atendieron al conductor del turismo implicado en el atropello, que presentaba una crisis de ansiedad. Tras recibir asistencia, fue dado de alta en el mismo lugar del suceso.

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La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el atropello mortal.

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