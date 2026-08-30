'Los Miserables' levanta de nuevo sus barricadas en Madrid

Pocas historias han demostrado sobre un escenario una capacidad de resistencia comparable a la de Jean Valjean. Los Miserables regresa a Madrid el próximo 11 de septiembre para comenzar su segunda temporada en el Teatro Apolo, después de reunir a más de 250.000 espectadores durante su primer curso en la capital.

La producción, impulsada en España por ATG Entertainment, afronta esta nueva etapa respaldada por una cosecha de 14 galardones en 2026. Entre ellos figuran cuatro Premios Talía, nueve BroadwayWorld Spain y un Premio Godot, con el reconocimiento a Mejor Musical presente en los tres certámenes.

Xavi Melero como Thénardier y Malia Conde como Madame Thénardier, junto al elenco de 'Los Miserables', durante la escena de la boda / Danny Kaan

Los resultados de su primera temporada en Madrid se incorporan así a una trayectoria internacional que se extiende durante cuatro décadas. La obra creada por Alain Boublil y Claude-Michel Schönberg, a partir de la novela de Victor Hugo y bajo la producción de Cameron Mackintosh, construye su relato alrededor de la justicia, el amor, la pobreza, el sacrificio y la redención.

Más de 16.000 funciones en Londres

La historia de Los Miserables sobre los escenarios se extiende ya durante cuatro décadas. Su producción londinense ha superado las 16.000 funciones y continúa representándose en el Sondheim Theatre del West End.

Desde su estreno, el musical ha llegado a 438 ciudades de 57 países, ha sido traducido a 22 idiomas y ha acumulado más de 150 millones de espectadores en todo el mundo. Su palmarés internacional supera los 210 premios, entre ellos ocho Tony, cuatro Olivier y cinco Drama Desk. Su partitura incluye canciones como I Dreamed a Dream, On My Own, Bring Him Home, Do You Hear the People Sing? o One Day More, convertidas en algunas de las piezas más reconocibles de la obra.

El fenómeno también saltó al cine en 2012 con la adaptación dirigida por Tom Hooper y protagonizada, entre otros, por Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway y Amanda Seyfried. La película obtuvo tres premios Oscar y otras cinco nominaciones, incluida la de Mejor Película.

De Jean Valjean a las barricadas de París

En el centro de Los Miserables permanece la novela publicada por Victor Hugo en 1862. La historia sigue a Jean Valjean, un antiguo preso que intenta reconstruir su existencia después de recuperar la libertad y que será perseguido durante años por el inflexible inspector Javert.

Su camino termina cruzándose con el de Fantine y con el de su hija, Cosette, a quien Valjean promete proteger. Alrededor de ellos aparecen personajes que representan distintas caras de la Francia del siglo XIX, desde la miseria y la explotación hasta el idealismo de los jóvenes que terminan levantando las barricadas de París.

Àlexia Pascual como Cosette y Quique Niza como Marius, en una escena de 'Los Miserables' / Danny Kaan

Amor no correspondido, desigualdad, sacrificio, justicia, revolución y esperanza atraviesan una trama que ha sobrevivido durante décadas a los cambios de reparto, países e idiomas. La partitura combina grandes números corales con algunas de las baladas más conocidas del teatro musical contemporáneo. El alcance cultural de la obra volvió a quedar patente en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuya ceremonia de apertura incluyó una referencia musical a Do You Hear the People Sing?.

Entradas, horarios y precios de 'Los Miserables' en Madrid

Las entradas para Los Miserables en el Teatro Apolo están a la venta a través de la web oficial del musical y en las taquillas del Apolo, el Teatro Rialto y el Nuevo Teatro Alcalá, además de otros puntos de venta autorizados. Actualmente hay funciones a la venta hasta el 1 de noviembre.

Los precios parten de 39,90 euros y pueden alcanzar los 125 euros, dependiendo de la zona del teatro, el día y la sesión. La producción indica que los importes incluyen IVA y gastos de gestión.

En cuanto a los horarios, hay función los martes a las 19.45 horas; miércoles y jueves a las 19.00; viernes y sábados a las 16.00 y 19.45; y domingos a las 16.00 horas. Desde el 5 de octubre, las sesiones de miércoles y jueves pasan a las 19.45 horas. El espectáculo dura aproximadamente dos horas y 50 minutos, incluido el descanso, y está recomendado a partir de siete años.

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El Teatro Apolo se encuentra en la plaza de Tirso de Molina, 1, con las estaciones de Tirso de Molina, Antón Martín y Sol entre los principales accesos en Metro.