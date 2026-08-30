El Hospital La Paz obtiene la máxima calificación en sostenibilidad y se sitúa entre los nueve mejores de Europa

El Hospital La Paz de la Comunidad de Madrid ha sido reconocido como uno de los hospitales más sostenibles y respetuosos con el medioambiente del mundo, según el ranking World's Greenest Hospitals 2026, elaborado por la revista Newsweek y la firma internacional de análisis Statista. El centro obtiene la máxima puntuación y se sitúa entre los nueve mejor valorados de Europa.

El Hospital La Paz encabeza la representación española en World's Greenest Hospitals 2026, una clasificación que reúne a 250 centros hospitalarios de todo el mundo por su desempeño en materia de sostenibilidad y medioambiente.

El hospital madrileño ha recibido cinco hojas, la máxima puntuación posible, y se encuentra entre los nueve mejores centros de Europa de los 75 incluidos en el ranking. La clasificación destaca su transformación hacia un modelo sanitario orientado a reducir el impacto ambiental de la actividad asistencial manteniendo la excelencia clínica.

En España son ocho los hospitales públicos y privados incluidos en la lista, con centros de Madrid, Andalucía y Cataluña. Además de La Paz, figura la Fundación Jiménez Díaz, que ha obtenido una valoración de tres hojas.

Qué mide el ranking 'World's Greenest Hospitals'

World's Greenest Hospitals evalúa específicamente el desempeño sostenible y ambiental de los centros sanitarios a partir de indicadores relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo energético, la gestión del agua y los residuos, la contaminación y los productos químicos, las compras, la cadena de suministro y la gobernanza ambiental.

La metodología desarrollada por Newsweek y Statista combina seis grandes áreas de evaluación. El 40% de la puntuación procede de datos objetivos facilitados por los propios hospitales y verificados mediante memorias e informes públicos.

Otro 30% corresponde a las recomendaciones de expertos internacionales, mientras que el resto de la valoración tiene en cuenta certificaciones ambientales, reconocimientos obtenidos, compromisos públicos y el grado de transparencia de cada centro a la hora de publicar información.

Las medidas ambientales del Hospital La Paz

La inclusión del Hospital Universitario La Paz en la primera edición de World's Greenest Hospitals reconoce las medidas desarrolladas durante los últimos años para incorporar criterios de sostenibilidad a su gestión diaria y a la actividad asistencial.

El centro dispone de una estrategia específica alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de una estructura de gobernanza que incorpora estos objetivos como un elemento transversal de la organización.

Entre las actuaciones desarrolladas se encuentran la medición y seguimiento de la huella de carbono, la mejora de la eficiencia energética, la optimización del consumo de agua y energía y la reducción progresiva de los residuos sanitarios.

La Paz también trabaja en la implantación de programas de reciclaje y en iniciativas vinculadas a la economía circular. El hospital publica, además, información sobre su consumo de agua y energía, las emisiones de gases de efecto invernadero, la gestión de residuos y otras medidas dirigidas a reducir el impacto ambiental de la actividad sanitaria.

Noticias relacionadas

La sostenibilidad de la futura Ciudad de la Salud

El reconocimiento internacional llega mientras se desarrolla la futura Ciudad de la Salud, un proyecto que incorpora la sostenibilidad entre sus principios de diseño y funcionamiento.