Madrid forma gratis en Inteligencia Artificial a casi 11.000 personas de 149 municipios

La Comunidad de Madrid ha formado de manera gratuita en Inteligencia Artificial (IA) a vecinos de 149 municipios a través de TalentIA, un programa de capacitación digital desarrollado por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo junto con Microsoft. Un total de 10.890 personas se han inscrito en la primera convocatoria, según los datos facilitados por el Gobierno regional.

La primera convocatoria ha registrado 10.890 participantes en la región, según ha informado el Gobierno autonómico en un comunicado. Madrid concentra más del 22% de las inscripciones contabilizadas en el conjunto de España, es decir, más de una de cada cinco.

Más mujeres y mayor interés a partir de los 35 años

La participación femenina es mayoritaria. De las 10.890 personas apuntadas, 5.763 son mujeres, el 53%, y 5.127 son hombres, el 47%.

Los datos también reflejan un incremento del interés por esta formación a partir de los 35 años. La participación alcanza su máximo entre los 45 y los 55 años, una franja que reúne más de 3.500 inscripciones.

El Ejecutivo regional vincula estos datos con el creciente uso de la Inteligencia Artificial como herramienta para la recualificación profesional.

La demanda se distribuye por toda la Comunidad de Madrid. Además de la capital, entre los municipios con participación destacan Alcalá de Henares, Leganés, Getafe y Móstoles.

Cinco itinerarios de formación online en Inteligencia Artificial

TalentIA está dirigido a estudiantes, profesionales en activo y personas desempleadas mayores de 16 años. Los participantes pueden acceder a cinco aprendizajes mediante itinerarios online que cuentan con acreditación de Microsoft.

El programa comienza con un primer nivel inicial. Una vez completado, los alumnos pueden acceder al resto de contenidos especializados y disponen de un año para realizarlos al ritmo que mejor se adapte a sus circunstancias.

Además, quienes superen los cursos avanzados podrán presentarse de forma gratuita al examen para obtener la certificación oficial de Microsoft.

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La iniciativa forma parte de los programas de capacitación digital de la Comunidad de Madrid ante la creciente incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial al mercado laboral.