Ester Expósito y Mbappé ya no se esconden: paseo de la mano y cena romántica en Madrid

Madrid se ha convertido en el nuevo escenario de la historia entre Ester Expósito y Kylian Mbappé. Después de meses de rumores, apariciones discretas y encuentros comentados, la actriz y el futbolista han dado un paso más en la naturalidad con la que viven su relación al dejarse ver paseando cogidos de la mano por las calles de la capital.

La pareja protagonizó una noche de verano marcada por la complicidad. Ambos aprovecharon el buen tiempo para caminar juntos por Madrid antes de dirigirse a un conocido restaurante, donde disfrutaron de una cena. La imagen de los dos entrando al local de la mano no pasó desapercibida y supone una nueva muestra de que ya no parecen tener intención de esconderse.

También abandonaron el establecimiento juntos y nuevamente cogidos de la mano. Una escena sencilla, pero significativa, que llega en un momento especialmente dulce para Expósito, que atraviesa una etapa de proyectos profesionales y estrenos, mientras su vida personal continúa despertando una enorme expectación.

Para la cita, la protagonista de "Élite" apostó por un estilismo veraniego, con top y pantalón vaporoso combinado con tacones. Mbappé, delantero del Real Madrid, eligió un look más informal, con pantalón negro, zapatillas y camiseta beige de manga corta.

Madrid, el escenario de sus primeros encuentros

La capital no aparece ahora por casualidad en esta historia. Desde que comenzaron los primeros rumores, Madrid ha estado muy presente en los encuentros de la actriz y el futbolista. Aunque ninguno de los dos ha explicado públicamente cómo se conocieron ni cuándo empezó exactamente su relación, las primeras informaciones ya situaban algunos de sus contactos en la ciudad.

Después llegaron las imágenes en París, los viajes juntos y las apariciones que fueron alimentando una de las historias más comentadas del año. Pero, pese al interés mediático, ambos han mantenido una cierta reserva y han evitado convertir su relación en un escaparate.

Esa discreción sigue estando ahí, aunque cada vez con menos necesidad de esconder la complicidad. Su última noche en Madrid, con paseo, cena y salida conjunta del restaurante, parece marcar una nueva etapa: menos rumores y más naturalidad.

Mbappé evita hablar de boda

Durante la velada, Mbappé también fue preguntado por otro de los grandes asuntos sentimentales del momento: la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. El futbolista francés respondió con prudencia y les deseó "lo mejor".

Sin embargo, cuando la pregunta fue un paso más allá y quisieron saber si él podría ser el próximo futbolista en pasar por el altar, prefirió guardar silencio. Una reacción discreta que contrasta con la imagen cada vez más relajada que ofrece junto a Ester Expósito.

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Por ahora, ni la actriz ni el futbolista han dado detalles sobre su relación. Pero su última aparición en Madrid, de la mano y sin ocultar la buena sintonía entre ambos, confirma que la pareja vive una etapa de mayor normalidad ante las cámaras.