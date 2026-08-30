El impresionante jardín de Madrid escondido dentro de otro parque: sus piedras viajaron desde Jerusalén

Madrid esconde algunos lugares que se entienden mejor cuando se visitan. A primera vista pueden parecer simplemente caminos, fuentes, árboles o pequeños estanques, pero detrás de su diseño hay historias, símbolos y referencias que pasan completamente desapercibidas para quien los recorre sin saber qué está mirando.

Lo mejor, es que uno de los ejemplos más sorprendentes de ello se encuentra dentro de uno de los grandes parques de la capital. En este rincón nada está colocado por casualidad. Los círculos, los cuadrados, el agua, los árboles e incluso las piedras tienen un significado.

El recorrido está concebido como una representación del Paraíso y alrededor de él aparecen tres espacios diferentes que evocan siglos de historia y convivencia entre religiones.

Uno de los rincones más curiosos de Madrid

Hablamos del Jardín de las Tres Culturas, un espacio situado en el Parque Juan Carlos. Fue diseñado por la paisajista Myriam Silber Brodsky y se inauguró junto al resto del Parque Juan Carlos I el 7 de mayo de 1992.

Su objetivo era crear un homenaje contemporáneo a la convivencia histórica de las tradiciones judía, islámica y cristiana. Para conseguirlo no se levantaron simplemente tres jardines diferentes: todo el conjunto fue diseñado como una especie de lenguaje que hay que interpretar mientras se pasea.

El Jardín de las Tres Culturas, un espacio situado en el Parque Juan Carlos / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Un círculo representa el cielo y los cuadrados, la Tierra

Una de las primeras claves está en la propia forma del jardín. Silber Brodsky utilizó el círculo como símbolo de lo celestial y trascendente, mientras que el cuadrado representa el mundo terrenal. De esa combinación nace el espacio central, concebido como una representación del Paraíso, alrededor del cual se distribuyen los jardines judío, árabe y cristiano.

Una fina acequia circular delimita ese supuesto Paraíso y recibe agua de cuatro canales que simbolizan los cuatro ríos del Edén bíblico y del Paraíso coránico. Palmeras y vegetación completan el espacio, en cuyo interior se encuentra otro de los grandes símbolos del conjunto: el Árbol de la Vida.

Silber Brodsky utilizó el círculo como símbolo de lo celestial y trascendente, mientras que el cuadrado representa el mundo terrenal / REDES

Con piedras traídas de Jerusalén

Una de las curiosidades más llamativas se encuentra en el jardín judío, denominado Vergel de Granados. El espacio tiene forma cuadrada y está delimitado por una recreación de restos de muralla. Lo realmente singular es que algunos de sus sillares fueron trasladados expresamente desde Jerusalén, según explica el Ayuntamiento de Madrid.

Una de las razones por las que este lugar pasa más desapercibido es su propia ubicación / TRIPADVISOR

Un pequeño jardín árabe inspirado en la idea del Paraíso

Otro camino conduce al jardín islámico, denominado Estancia de las Delicias. Aquí cobra especial protagonismo la asociación entre jardín, agua, oasis y Paraíso, una relación muy presente en la tradición islámica.

Lo mejor es que esta parte del Jardín de las Tres Culturas tiene ahora un atractivo añadido: acaba de ser restaurada. El Ayuntamiento de Madrid culminó en 2026 una rehabilitación integral destinada a recuperar su configuración original. La intervención incluyó la restauración de fuentes, pavimentos, muretes, sistemas de riego y alumbrado, además de la incorporación de cerca de 300 árboles y unos 2.000 arbustos.

El jardín cristiano recrea un monasterio medieval

La tercera parte del recorrido es el jardín cristiano, conocido como Claustro de las Cantigas. Su diseño es más austero y reproduce la idea del patio porticado de un monasterio medieval, concebido históricamente no solo como espacio religioso, sino también como lugar vinculado al conocimiento y la cultura.

Esta joya está escondida dentro de un histórico parque de Madrid

Una de las razones por las que este lugar pasa más desapercibido es su propia ubicación. El Jardín de las Tres Culturas está dentro del Parque Juan Carlos I, en el entorno de Campo de las Naciones. Se encuentra en el cuadrante nordeste del gran anillo que estructura el parque, por lo que no es un espacio que necesariamente se descubra nada más acceder al recinto.

El parque permanece abierto todos los días y la estación de Metro de referencia es Feria de Madrid, por lo que el jardín puede convertirse en una parada dentro de un paseo más amplio por el recinto.

Eso sí, merece la pena recorrerlo sabiendo de antemano qué buscar. Porque detrás de un estanque puede haber una referencia al Edén, una estructura puede representar el Árbol de la Vida y unas piedras aparentemente decorativas pueden haber recorrido miles de kilómetros desde Jerusalén.