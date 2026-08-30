Madrid elimina otro baipás de la A-5: cortes nocturnos desde este lunes y nuevo trazado el 3 de septiembre

Los conductores que circulen por la A-5 en Madrid deberán tener en cuenta nuevos cortes nocturnos entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre por las obras para eliminar el baipás de Los Yébenes. A partir de las 6:00 horas del jueves 3 de septiembre, la autovía recuperará su trazado original durante 400 metros entre la calle de Los Yébenes y San Manuel.

El Ayuntamiento de Madrid eliminará esta semana el segundo de los tres baipás provisionales de la A-5 instalados para hacer compatibles las obras de soterramiento de la autovía con el tráfico. La actuación permitirá recuperar desde el jueves 3 de septiembre el trazado original entre la calle de Los Yébenes y San Manuel y eliminar las curvas del actual recorrido provisional.

La modificación supone recuperar 400 metros en línea recta y llega después de que el pasado 28 de julio se retirara el baipás de Batán, donde se habilitó un tramo recto de 350 metros.

Los tres desvíos provisionales fueron instalados hace un año junto a los enlaces de Boadilla, Los Yébenes y Batán para mantener la circulación mientras avanzaban los trabajos del Paseo Verde del Suroeste. Estas actuaciones han incluido la demolición de pasos inferiores, la construcción de nuevas estructuras y la excavación de los túneles en ambos sentidos, ya finalizada.

Cortes nocturnos en la A-5 del 31 de agosto al 2 de septiembre

La retirada del baipás de Los Yébenes obligará a realizar cortes de tráfico entre las 23:00 y las 6:00 horas durante las noches del 31 de agosto al 2 de septiembre, tanto en sentido entrada como en sentido salida de Madrid.

Los cortes se efectuarán en carriles alternos, por lo que siempre permanecerá habilitado uno de los dos carriles en cada sentido de circulación, según la planificación municipal.

Una vez concluidos estos trabajos, el nuevo recorrido entrará en servicio a las 6:00 horas del jueves 3 de septiembre.

La eliminación del desvío simplificará el recorrido en superficie de la A-5 en este punto y permitirá avanzar hacia la configuración definitiva de la infraestructura mientras continúan las obras de soterramiento.

El túnel de la A-5 encara la recta final

La obra civil del túnel de la A-5, uno de los principales elementos del proyecto del Paseo Verde del Suroeste, entra en su fase final. Los trabajos, ejecutados a través del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, tienen previsto finalizar durante el mes de septiembre.

Después se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para conectar la nueva galería con el túnel de la M-30 que comienza en la avenida de Portugal. La previsión municipal es que el nuevo subterráneo esté operativo a finales de año.

El soterramiento forma parte del proyecto de transformación del entorno de la A-5, que cuenta con una inversión superior a los 400 millones de euros y afecta a una superficie de 100.000 metros cuadrados.

Un eje verde de 3,2 kilómetros sobre la A-5

Una vez soterrado el tráfico, el espacio actualmente ocupado por la carretera se convertirá en un eje verde de 3,2 kilómetros destinado al tránsito y uso ciudadano.

La actuación busca conectar los barrios de Lucero, Aluche y Las Águilas, en el distrito de Latina, con Campamento, también en Latina, y Casa de Campo, en Moncloa-Aravaca. Estos ámbitos permanecen separados por la autovía desde 1968.

El futuro corredor naturalizado permitirá además establecer conexiones con Madrid Río, la Casa de Campo y el parque de la Cuña Verde de Latina.

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Según las previsiones del proyecto, los más de 80.000 vehículos que circulan diariamente por este tramo de la A-5 pasarán por el nuevo túnel. El Ayuntamiento estima que la presencia de tráfico en superficie se reducirá un 90 %, el mismo porcentaje previsto para la disminución de la contaminación asociada al tráfico rodado.