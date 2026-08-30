Desalojan la Intervención de Armas de la Guardia Civil en Madrid tras entregar un ciudadano dos granadas

La Guardia Civil tuvo que desalojar el pasado jueves las dependencias de la Intervención de Armas y Explosivos de Madrid después de que un ciudadano acudiera al edificio para entregar de forma involuntaria dos granadas de mano, tres granadas de mortero y dos cartuchos de gran calibre, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

La presencia de estos artefactos obligó a activar el protocolo de seguridad y a desalojar todo el edificio para que los especialistas del GEDEX (Grupo de Desactivación de Explosivos) pudieran realizar las comprobaciones necesarias y controlar la situación.

Los especialistas examinaron los artefactos entregados y procedieron a su neutralización. Finalmente, comprobaron que las granadas y el resto de elementos explosivos se encontraban inertes, según ha informado la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil.

El instituto armado ha aprovechado este incidente para recordar a la ciudadanía cómo debe actuar en caso de encontrar un posible artefacto explosivo, incluso aunque presente un aspecto antiguo, oxidado, deteriorado o aparentemente vacío.

En primer lugar, la Guardia Civil recomienda no tocar ni manipular el objeto. No se debe mover, limpiar, desmontar ni tratar de comprobar por cuenta propia qué tipo de artefacto es, ya que podría conservar carga explosiva y resultar peligroso.

Además, insiste en que nunca debe trasladarse el objeto encontrado. En concreto, recuerda que no se debe llevar a casa, introducirlo en un vehículo, depositarlo en un contenedor ni transportarlo hasta un cuartel de la Guardia Civil o una comisaría.

Ante el hallazgo de un posible artefacto explosivo, la recomendación es alejarse del lugar por el mismo camino por el que se ha llegado, evitando explorar los alrededores, ya que podría haber otros artefactos en la zona.

Una vez a salvo, se debe avisar inmediatamente al 062 o al 112 y esperar la llegada de los agentes. La Guardia Civil movilizará entonces los recursos necesarios y sus especialistas valorarán el objeto para determinar las actuaciones necesarias para su neutralización o retirada.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil recalca así que, aunque un artefacto pueda parecer antiguo o inofensivo, su manipulación o traslado puede generar una situación de riesgo, como ocurrió en este caso con el desalojo de las dependencias de la Intervención de Armas y Explosivos.