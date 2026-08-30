Los puentes de la M-45 se modernizan con una inversión de 730.000 euros para mejorar su durabilidad

La Comunidad de Madrid ha iniciado la renovación de cinco puentes de la carretera M-45, una de las principales vías de circunvalación de la región, con una inversión de 730.000 euros. Las obras tienen un plazo de ejecución de dos meses y buscan reforzar la seguridad y prolongar la vida útil de estas infraestructuras.

Actuaciones en cinco puentes de la M-45

Los trabajos se desarrollan en distintos puntos de la M-45 en los que las inspecciones periódicas han detectado desperfectos derivados del paso del tiempo, las condiciones meteorológicas y el elevado volumen de tráfico que soporta esta carretera.

El proyecto contempla la renovación y limpieza de los sistemas de drenaje de los puentes, además del refuerzo de la impermeabilización en las zonas más expuestas. El objetivo es mejorar la evacuación del agua de lluvia y reducir el riesgo de filtraciones y humedades que puedan acelerar el deterioro de las estructuras.

Sustitución de juntas y reparación de hormigón y acero

La intervención incluye también la sustitución de las juntas encargadas de absorber los movimientos de las estructuras y las variaciones de temperatura. Además, se repararán los desperfectos detectados en los elementos de hormigón y acero de los cinco puentes incluidos en el proyecto.

Noticias relacionadas

Las obras forman parte de las actuaciones de conservación preventiva que desarrolla el Gobierno regional en la red autonómica de carreteras para prolongar la vida útil de las infraestructuras y garantizar la seguridad de los conductores.