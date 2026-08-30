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DESARROLLO

Los puentes de la M-45 se modernizan con una inversión de 730.000 euros para mejorar su durabilidad

Los trabajos tendrán una duración de dos meses y se centran en mejorar el drenaje, la impermeabilización y las juntas de las estructuras de una vía por la que circulan 110.000 vehículos al día

La Comunidad de Madrid renueva cinco puentes de la carretera M-45 con una inversión de 730.000 euros.

La Comunidad de Madrid renueva cinco puentes de la carretera M-45 con una inversión de 730.000 euros. / Comunidad de Madrid

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Gloria Barrios

Madrid

La Comunidad de Madrid ha iniciado la renovación de cinco puentes de la carretera M-45, una de las principales vías de circunvalación de la región, con una inversión de 730.000 euros. Las obras tienen un plazo de ejecución de dos meses y buscan reforzar la seguridad y prolongar la vida útil de estas infraestructuras.

Actuaciones en cinco puentes de la M-45

Los trabajos se desarrollan en distintos puntos de la M-45 en los que las inspecciones periódicas han detectado desperfectos derivados del paso del tiempo, las condiciones meteorológicas y el elevado volumen de tráfico que soporta esta carretera.

El proyecto contempla la renovación y limpieza de los sistemas de drenaje de los puentes, además del refuerzo de la impermeabilización en las zonas más expuestas. El objetivo es mejorar la evacuación del agua de lluvia y reducir el riesgo de filtraciones y humedades que puedan acelerar el deterioro de las estructuras.

Sustitución de juntas y reparación de hormigón y acero

La intervención incluye también la sustitución de las juntas encargadas de absorber los movimientos de las estructuras y las variaciones de temperatura. Además, se repararán los desperfectos detectados en los elementos de hormigón y acero de los cinco puentes incluidos en el proyecto.

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Las obras forman parte de las actuaciones de conservación preventiva que desarrolla el Gobierno regional en la red autonómica de carreteras para prolongar la vida útil de las infraestructuras y garantizar la seguridad de los conductores.

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