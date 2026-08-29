El videojuego también tiene memoria: Madrid celebra el Día del Gamer entre recreativas y consolas

El sonido de las máquinas recreativas, las partidas frente a frente y clásicos como Pac-Man, Tetris o Street Fighter forman parte de la memoria de varias generaciones. El próximo 29 de agosto, coincidiendo con el Día del Gamer 2026, ese universo volverá a ser protagonista en distintos espacios de la Comunidad de Madrid dedicados a conservar y divulgar la historia de los videojuegos.

Una de las propuestas tendrá lugar en Factoría Retro, en Alcorcón, que aprovechará la jornada para incorporar varias máquinas arcade con nuevos juegos a una colección formada por más de 40 recreativas originales de los años 70, 80 y 90. Los títulos de las nuevas incorporaciones se mantendrán en secreto hasta el mismo día de la celebración.

La cita será el sábado 29 de agosto en Parque de Cabañeros, 3, Alcorcón (Madrid), con horario de 11.00 a 15.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas. La entrada incluye una bebida. El espacio reúne recreativas, pinballs, consolas clásicas y una pequeña colección dedicada a la historia del videojuego.

Entre las máquinas disponibles se encuentran algunos de los títulos que marcaron la edad de oro de los salones recreativos, desde Pac-Man, Tetris y Donkey Kong hasta Street Fighter, Tekken o Space Invaders. La colección se completa con una zona de pinballs, otra dedicada a las consolas retro y máquinas de menor tamaño pensadas para acercar este tipo de ocio también a los niños.

Dos visitantes disfrutan de una máquina arcade de disparos en el salón de Factoría Retro, en Alcorcón (Madrid) / FACTORÍA RETRO | CEDIDA

"En nuestro salón recreativo los mayores viajan a su infancia jugando con las máquinas y los pinballs, y los más pequeños comprueban cómo se divertían sus padres y abuelos", explica Jesús Fernández, socio fundador de Factoría Retro.

De los recreativos a las consolas

Mucho antes de las partidas online, los deportes electrónicos o los videojuegos en el móvil, los salones recreativos fueron uno de los grandes puntos de encuentro de los aficionados. Durante las décadas de los 70, 80 y 90, las máquinas arcade popularizaron personajes, géneros y formas de jugar que posteriormente dieron el salto a las videoconsolas domésticas.

La celebración del Día del Gamer cada 29 de agosto sirve precisamente para recordar esa evolución. La fecha comenzó a popularizarse en 2008 a iniciativa de varias publicaciones especializadas y, aunque no constituye una efeméride oficial, se ha convertido con los años en una jornada para reivindicar el videojuego como forma de ocio y también como parte de la cultura contemporánea.

El cambio tecnológico acabó desplazando buena parte de la experiencia de los recreativos hacia los hogares, primero con las consolas y los ordenadores personales y después con internet y el juego online. Sin embargo, el interés por aquellas máquinas no ha desaparecido y en los últimos años han surgido asociaciones, museos y espacios dedicados a su restauración, conservación y divulgación.

Un pequeño recorrido por la historia del videojuego

Factoría Retro reserva parte de sus instalaciones a un pequeño museo del arcade y del videojuego que permite seguir algunos de los principales cambios tecnológicos vividos por el sector. Entre sus piezas se encuentra una máquina de Missile Command, título desarrollado por Atari en 1980, además de ordenadores y videoconsolas de distintas generaciones.

En las zonas de exposición aparecen sistemas como Atari 2600, Game Gear, Game Boy, Sinclair ZX Spectrum, ZX Spectrum 128 +2, Sega Mega Drive, PlayStation, Super Nintendo, Sega Dreamcast o Nintendo 64, entre otros. El recorrido permite observar cómo el videojuego pasó de las grandes máquinas de los salones recreativos a ocupar un lugar habitual en los hogares.

Una de las zonas expositivas de Factoría Retro, con consolas, mandos, juegos y otros objetos vinculados a la historia del videojuego / Factoría Retro / Cedida

La actividad del espacio tampoco se limita a esta jornada. A lo largo del año organiza torneos y competiciones, talleres temáticos, charlas y encuentros relacionados con el pasado, el presente y el futuro del sector, y el 29 de agosto se sumarán además nuevas recreativas a la colección.

Otros lugares para celebrar el Día del Gamer en Madrid

El plan de Alcorcón no es la única posibilidad para quienes quieran aprovechar el sábado 29 de agosto para acercarse a la historia del videojuego. En el centro de la capital, OXO Museo del Videojuego Madrid, situado junto a Callao, propone un recorrido por el pasado, el presente y el futuro del medio, con sistemas y títulos de distintas épocas.

Para quienes busquen específicamente la experiencia de un salón recreativo, ZOOO Arcade, en ABC Serrano, reúne 42 juegos originales ordenados cronológicamente, con máquinas como Space Invaders y otros títulos de diferentes generaciones. Los sábados abre de 12.00 a 21.00 horas y las partidas en las máquinas están incluidas con la entrada.

En Vallecas, Arcade Rebirth nació de la iniciativa de cinco aficionados que querían recuperar la experiencia social de los salones recreativos de los años 90, desaparecidos progresivamente con el auge de las consolas domésticas, los ordenadores e internet. El proyecto ocupa más de 200 metros cuadrados y reúne recreativas de distintos tipos, con especial presencia de los juegos de ritmo. Este sábado 29 de agosto abrirá de 16.00 a 00.00 horas en Avenida de la Democracia, 7.

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También en esta zona de Madrid, El Templo del Arcade es una asociación dedicada a divulgar, preservar y restaurar máquinas recreativas, pinballs y videoconsolas. Su horario habitual de los sábados es de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas, otra opción para pasar el Día del Gamer entre máquinas de diferentes generaciones.