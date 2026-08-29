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SUCESO EN MADRID

Un varón de 25 años sufre traumatismo craneoencefálico tras precipitarse en la calle Mina de Alcobendas

El SUMMA 112 ha estabilizado al herido, que presentaba un traumatismo craneoencefálico y otro facial, y lo ha trasladado al Hospital La Paz

Archivo - Ambulancia del Summa 112.

Archivo - Ambulancia del Summa 112. / EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

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Gloria Barrios

Madrid

Un hombre de 25 años ha resultado herido grave esta madrugada tras precipitarse desde una altura de entre seis y ocho metros en la calle Mina, número 2, de Alcobendas. El joven ha sido estabilizado por los sanitarios y trasladado al Hospital Universitario La Paz.

Trasladado en estado grave a La Paz

Los servicios de emergencias han atendido esta madrugada a un hombre de 25 años que ha resultado herido grave tras precipitarse desde una altura de entre seis y ocho metros en Alcobendas.

El suceso se ha producido a las 05:18 horas en el número 2 de la calle Mina, según la información facilitada por Emergencias 112 Comunidad de Madrid. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del SUMMA 112, que han atendido al joven por un traumatismo craneoencefálico y un traumatismo facial. Tras estabilizar al herido, los sanitarios lo han trasladado en estado grave al Hospital Universitario La Paz.

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En el operativo han intervenido también agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

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