Ricardo Ramos (Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nutrición): "Muchas veces el problema es que se come demasiado poco; recurrimos a lo más sencillo y lo más fácil no siempre es lo mejor"

Ricardo Ramos, director adjunto del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nutrición, participó el pasado lunes en los Cursos de La Granda, en el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco, dentro de la jornada 'Comer bien para envejecer mejor'. El investigador abordó el papel que desempeña la alimentación a lo largo de la vida, la importancia de mantener una dieta equilibrada y la relación, todavía objeto de estudio, entre la microbiota y el envejecimiento.

¿Cómo influye la alimentación en el envejecimiento?

La alimentación influye prácticamente en todo y, en ocasiones, no le damos suficiente importancia porque es algo que hacemos todos los días de manera rutinaria. A través de ella incorporamos los componentes que necesita nuestro organismo y otros compuestos que, bien utilizados, favorecen nuestra salud y son imprescindibles. Si los utilizamos mal, pueden empeorarla considerablemente.

¿Cómo debemos adaptar nuestra alimentación a medida que cumplimos años?

Nuestro metabolismo va cambiando mucho a lo largo de la vida. Durante la infancia estamos en una etapa de crecimiento muy intensa y necesitamos alimentarnos más. Al llegar a la edad adulta entramos en una fase de mantenimiento y es desde ese momento cuando debemos empezar a cuidarnos y a prepararnos para el futuro. Con los años cambian nuestras necesidades y el organismo ya no funciona exactamente como a los veinte, pero con una alimentación cuidada, equilibrada, variada y razonable podemos mantener un buen estado de salud.

¿Cuáles son los alimentos más importantes para un envejecimiento saludable?

Lo fundamental es comer de manera variada. No creemos demasiado en esas recetas mágicas que hablan de un superalimento que sirve para todo. Es cierto que con la edad cobra especial importancia la ingesta de proteínas, porque nuestro organismo ya no es tan eficiente incorporándolas y porque necesitamos proteger la masa muscular, que se va perdiendo con el tiempo. Pero, en general, lo esencial sigue siendo mantener una alimentación equilibrada.

¿Por qué son tan importantes las proteínas en las personas mayores?

Las proteínas son componentes esenciales para prácticamente todo lo que hace nuestro organismo. Están relacionadas con el músculo, pero también con los huesos, el funcionamiento del cerebro o los mecanismos de señalización del cuerpo. Son moléculas fundamentales para la vida y desempeñan multitud de funciones. Podríamos decir que son nuestros fabricantes, nuestros obreros, nuestros capataces e incluso nuestros presidentes.

¿Dónde están los principales errores de alimentación en esta etapa de la vida?

Muchas veces el problema es que se come demasiado poco. Con la edad puede resultar más complicado consumir determinados alimentos por dificultades para masticar y, en algunos casos, también cuesta más hacer la compra diariamente. Eso lleva a recurrir a lo más sencillo, pero lo más fácil no siempre es lo mejor. Hay que hacer un esfuerzo, o pedir ayuda cuando sea necesario, para poder mantener la alimentación que queremos y no ir reduciendo la calidad o la cantidad de lo que comemos simplemente por comodidad.

¿Qué es exactamente la microbiota?

En ocasiones hablamos de ella como si fuese un órgano adicional. Es un conjunto de microorganismos que conviven con nosotros y sin los que realmente no seríamos capaces de vivir. La mayor parte se encuentra en el intestino y tiene una influencia muy importante sobre nuestro organismo. Interviene en numerosas enfermedades y se modifica con nuestras actividades, tanto con la alimentación como con el ejercicio físico y otros aspectos del estilo de vida. Es como una capa adicional que nos acompaña y nos ayuda en nuestro día a día.

¿Cómo cambia la microbiota durante el envejecimiento?

El principal problema es que se empobrece. Nuestra microbiota está formada por miles de microorganismos diferentes y, con el paso del tiempo, al igual que sucede con algunas enfermedades crónicas, vamos teniendo menos especies distintas. Eso supone disponer de una menor capacidad para realizar determinadas funciones que esos microorganismos nos proporcionan.

¿Hasta dónde llega la relación entre microbiota y envejecimiento?

Es algo que todavía no conocemos bien. Sabemos que la microbiota cambia durante el envejecimiento, pero determinar qué es causa y qué es consecuencia continúa siendo objeto de estudio. Una de las ventajas es que podemos intervenir hasta cierto punto sobre ella mediante la alimentación, porque dependiendo de qué demos de comer a nuestros microorganismos tendremos unos u otros y realizarán unas funciones determinadas. Que esto llegue a convertirse en una receta mágica está todavía por demostrar, pero sí sabemos que existe una relación muy fuerte.

¿Cuál sería su principal consejo para comer mejor y envejecer de forma saludable?

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Cuidarse y mantener el equilibrio. No debemos olvidarnos del ejercicio físico, que es muy importante y también influye sobre la microbiota. Hay que ser equilibrados con la alimentación y con la actividad física, pero también cuidar la salud emocional. En definitiva, intentar mantener durante el mayor número de años posible un ritmo de vida similar al de la edad adulta. De esa manera nuestro organismo seguirá beneficiándose de esos hábitos y favoreceremos un envejecimiento saludable.

Fuente: La Nueva España