Madrid usa satélite y unidades móviles para mantener comunicaciones en 17 municipios afectados por incendios

La Comunidad de Madrid mantuvo la conectividad en los 17 municipios afectados por los incendios de la Sierra Oeste mediante conexiones vía satélite, redes WiFi y unidades móviles de cobertura. El objetivo fue garantizar las comunicaciones y la continuidad de los servicios públicos durante la emergencia, especialmente en las zonas donde el fuego dañó las infraestructuras.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha visitado este sábado las soluciones instaladas en Pelayos de la Presa para mantener las comunicaciones durante los incendios de la Sierra Oeste.

Entre las medidas desplegadas figura una conexión vía satélite de Starlink, utilizada como respaldo de la fibra óptica del Ayuntamiento. También se instaló junto al Polideportivo Municipal una red WiFi con conexión por satélite para garantizar el acceso a Internet y permitir que los vecinos pudieran continuar realizando trámites y otras actividades.

Una unidad móvil para reforzar la cobertura

La Comunidad trasladó además hasta Pelayos de la Presa una unidad móvil de cobertura (COW) para reforzar las comunicaciones después de que una de las estaciones de la localidad resultara dañada como consecuencia de los incendios.

El Ejecutivo madrileño contó para este despliegue con la colaboración de tres operadoras de telecomunicaciones. El dispositivo buscaba reforzar la capacidad de respuesta ante posibles incidencias y garantizar que, en caso de que una compañía dejara de prestar servicio, las restantes pudieran mantener un nivel suficiente de cobertura mientras se reparaban las infraestructuras dañadas.

López-Valverde ha explicado que estas soluciones tuvieron que adoptarse ante la imposibilidad de que los técnicos accedieran inmediatamente a determinadas zonas afectadas por el fuego para reparar los tendidos de fibra óptica.

"Se trata de unas soluciones que ofrecen menos servicios que en una situación de normalidad, pero lo importante es que exista cobertura para que todo el mundo pueda acceder", ha señalado.

La TDT permaneció operativa durante los incendios

El consejero también ha destacado que la Televisión Digital Terrestre (TDT) se mantuvo operativa durante la emergencia.

Esto permitió a los vecinos seguir recibiendo la información difundida por los servicios de emergencias, Protección Civil y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mientras continuaban las actuaciones frente a los incendios.

Ayudas de hasta 5.000 euros para autónomos y pymes

Junto al dispositivo para garantizar las comunicaciones, la Consejería de Digitalización ha puesto en marcha una línea de ayudas destinada a autónomos, comercios, profesionales y pequeñas y medianas empresas afectados.

El Gobierno regional facilitará hasta 5.000 euros por negocio para reponer los equipos y servicios tecnológicos necesarios para recuperar la actividad.

Las ayudas, cuya aprobación está prevista en breve, podrán destinarse a la adquisición de ordenadores, terminales de punto de venta (TPV), dispositivos de red y conexiones, así como a la recuperación de datos y sistemas informáticos.

También contemplarán la implantación de herramientas de gestión, comercio electrónico y ciberseguridad para facilitar que los negocios afectados puedan recuperar su actividad y volver a operar con normalidad.

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Los beneficiarios dispondrán además de un servicio de acompañamiento especializado para evaluar los daños provocados por los incendios en cada establecimiento. A partir de ese diagnóstico recibirán asesoramiento sobre las actuaciones y soluciones tecnológicas que puedan solicitar.