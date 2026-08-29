Madrid estrena cinco nuevas Rutas Verdes para recorrer la región en transporte público y sin coche

La Comunidad de Madrid ha incorporado cinco nuevos itinerarios a las Rutas Verdes del Consorcio Regional de Transportes (CRTM), una red diseñada para descubrir espacios naturales, históricos y culturales de la región utilizando Metro, autobús o tren y sin necesidad de recurrir al vehículo privado.

Según ha informado el Gobierno regional, con estas cinco incorporaciones el programa alcanza los 60 recorridos, conecta 45 municipios y suma cerca de 1.200 kilómetros por diferentes puntos de la geografía madrileña.

Una de las características de las Rutas Verdes es su conexión con la red de transporte público. Todos los itinerarios comienzan, terminan o cuentan con enlaces intermedios en nodos de transporte, de manera que los usuarios pueden desplazarse hasta los puntos de partida y regresar desde los destinos en Metro, autobús o tren.

Ruta Verde 'Soto del Real-Manzanares El Real' / COMUNIDAD DE MADRID

Los recorridos presentan diferentes distancias y grados de dificultad para adaptarse tanto a senderistas habituales como a quienes buscan planes más sencillos al aire libre. Los caminos atraviesan espacios naturales, vías pecuarias, antiguos trazados ferroviarios y lugares de interés turístico y patrimonial.

De Chinchón a Colmenar de Oreja por un antiguo ferrocarril

Entre las novedades figura Desde el Páramo a la Vega, una ruta que une Chinchón y Colmenar de Oreja, dos localidades de "gran atractivo turístico".

El itinerario sigue el trazado de un antiguo ferrocarril construido para transportar hasta Madrid la roca caliza extraída de las canteras de esta zona de la Comunidad.

Otra de las incorporaciones es Leganés-Cuatro Vientos, un recorrido de menor distancia utilizado habitualmente por los vecinos para llegar hasta el parque de Las Presillas, compartido con Alcorcón.

El camino discurre por vías pecuarias hasta alcanzar Cuatro Vientos. Desde allí existe además la posibilidad de continuar hacia Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón después de cruzar la A-5.

Nuevas rutas por el Arco Verde, Boadilla y Pozuelo

La ruta Leganés-Boadilla del Monte complementa el itinerario anterior y transcurre durante buena parte de su trazado por el denominado Arco Verde, concebido para conectar más de 25 municipios del área metropolitana mediante un corredor ecológico.

A esta alternativa se suma Boadilla-Majadahonda-Pozuelo, que permite configurar un gran arco entre Leganés y Pozuelo de Alarcón y atraviesa espacios naturales como el Monte de Boadilla y el Monte del Pilar.

De La Pedriza al castillo de Manzanares El Real

La quinta novedad es Soto del Real-Manzanares El Real, una propuesta de senderismo de montaña que transcurre en buena parte por caminos menos conocidos de La Pedriza.

El recorrido ofrece vistas panorámicas del embalse de Santillana y del castillo de Manzanares El Real y amplía las posibilidades para acceder mediante transporte público a uno de los principales entornos naturales de la Comunidad de Madrid.

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Con estas cinco incorporaciones, las Rutas Verdes del CRTM refuerzan una oferta que combina transporte público, senderismo, naturaleza y patrimonio y permite recorrer diferentes enclaves de la región sin depender del coche.