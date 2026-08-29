Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BardemJulián ÁlvarezJavier CámaraAna LockingRecalificación Real MadridIESECafetería en AlcorcónPalacio de Liria
instagramlinkedin

OCIO

Arganda del Rey presenta este sábado el programa de sus Fiestas Patronales con más de 100 actividades

El Ayuntamiento dará a conocer a las 12.00 horas en la Ermita de la Soledad la programación de los festejos, que se celebrarán del 4 al 15 de septiembre

Arganda del Rey presenta este sábado el programa de sus Fiestas Patronales con más de 100 actividades.

Arganda del Rey presenta este sábado el programa de sus Fiestas Patronales con más de 100 actividades. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Gloria Barrios

Madrid

El Ayuntamiento de Arganda del Rey presenta este sábado el programa oficial de sus Fiestas Patronales, que reunirán más de un centenar de actividades culturales, deportivas, taurinas, musicales y de ocio entre el 4 y el 15 de septiembre. El Consistorio dará a conocer por primera vez la programación en un acto público.

Por primera vez, el Consistorio dará a conocer la programación en un acto público, previsto a las 12:00 horas en la Ermita de la Soledad. Durante la presentación se desvelarán todos los detalles de unas fiestas que incluirán actividades y eventos culturales, deportivos, taurinos, musicales y de ocio.

"Ya están aquí los días que todos llevábamos esperando tanto tiempo y, por primera vez, haremos una presentación con la entidad y la importancia que nuestras Fiestas merecen", destacó el alcalde de Arganda, Alberto Escribano, en sus redes sociales.

Noticias relacionadas

Una vez concluido el acto, el Ayuntamiento repartirá ejemplares del libro de Fiestas entre los asistentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Javier Bardem: 'Marruecos se siente más envalentonado que nunca para ejercer presión migratoria gracias al apoyo de Estados Unidos
  2. El café de especialidad se escapa del centro de Madrid: dos jóvenes abren en Alcorcón la cafetería que echaban de menos
  3. El refugio de Tamara Falcó en la Sierra de Madrid: palacio deteriorado que fue una residencia señorial a finales del siglo XIX
  4. Aemet pronostica que Madrid vivirá un viernes de contrastes térmicos con máximas de 27ºC y mínimas de 8ºC
  5. Uno de los grandes jardines históricos de Madrid solo estará abierto hasta finales de agosto: magnolios centenarios, esfinges y un palacio del siglo XVIII
  6. El eclipse lunar que teñirá el cielo de Madrid de rojo esta madrugada: 'Podremos ver zonas brillantes similares al anillo de diamante del Sol
  7. El madrileño que forma a pastores de toda España para promover el relevo generacional: 'Si hemos existido 6.000 años, podremos con otros 50
  8. La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey

Arganda del Rey presenta este sábado el programa de sus Fiestas Patronales con más de 100 actividades

Arganda del Rey presenta este sábado el programa de sus Fiestas Patronales con más de 100 actividades

Pozuelo de Alarcón estrena este sábado dos nuevos gigantillos de su Comparsa de Gigantes y Cabezudos

Pozuelo de Alarcón estrena este sábado dos nuevos gigantillos de su Comparsa de Gigantes y Cabezudos

De jugar en el Real Madrid a apostar por el talento femenino en el fútbol: las claves de Toni Moral para cambiar la forma de entender este deporte

De jugar en el Real Madrid a apostar por el talento femenino en el fútbol: las claves de Toni Moral para cambiar la forma de entender este deporte

Latto, la nueva heladería argentina que conquista Chamberí y vende hasta 800 kilos de helado artesanal en su primer mes

El auge de las viviendas pequeñas en Madrid: la mitad de las promociones de obra nueva son de solo uno o dos dormitorios

El jardín secreto de Madrid que sobrevivió a la desaparición de un convento y sigue escondido entre edificios: a pocos pasos del Palacio Real

El videojuego también tiene memoria: Madrid celebra el Día del Gamer entre recreativas y consolas

El videojuego también tiene memoria: Madrid celebra el Día del Gamer entre recreativas y consolas

Esta competición de ciclismo de montaña te llevará por la historia del agua en Madrid: inscripciones hasta el 21 de septiembre

Esta competición de ciclismo de montaña te llevará por la historia del agua en Madrid: inscripciones hasta el 21 de septiembre