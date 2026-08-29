OCIO
Arganda del Rey presenta este sábado el programa de sus Fiestas Patronales con más de 100 actividades
El Ayuntamiento dará a conocer a las 12.00 horas en la Ermita de la Soledad la programación de los festejos, que se celebrarán del 4 al 15 de septiembre
El Ayuntamiento de Arganda del Rey presenta este sábado el programa oficial de sus Fiestas Patronales, que reunirán más de un centenar de actividades culturales, deportivas, taurinas, musicales y de ocio entre el 4 y el 15 de septiembre. El Consistorio dará a conocer por primera vez la programación en un acto público.
Por primera vez, el Consistorio dará a conocer la programación en un acto público, previsto a las 12:00 horas en la Ermita de la Soledad. Durante la presentación se desvelarán todos los detalles de unas fiestas que incluirán actividades y eventos culturales, deportivos, taurinos, musicales y de ocio.
"Ya están aquí los días que todos llevábamos esperando tanto tiempo y, por primera vez, haremos una presentación con la entidad y la importancia que nuestras Fiestas merecen", destacó el alcalde de Arganda, Alberto Escribano, en sus redes sociales.
Una vez concluido el acto, el Ayuntamiento repartirá ejemplares del libro de Fiestas entre los asistentes.
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