De jugar en el Real Madrid a apostar por el talento femenino en el fútbol: las claves de Toni Moral para cambiar la forma de entender este deporte

Puede que Toni Moral haya cambiado el césped por los despachos, pero no se ha alejado del fútbol. El exfutbolista, que pasó por el Barcelona C, el Real Madrid B o el Alavés a principios de los 2000, es hoy CEO de Futboleras, la primera plataforma española especializada en fútbol femenino. “Fue una acumulación de señales. Me incorporé en 2023 al proyecto, que llevaba funcionando desde 2019 e informando sobre fútbol femenino. Al observarlo desde dentro, me llamó la atención la enorme desproporción que existía entre el talento, la pasión y el interés creciente de la audiencia y las herramientas, productos y estructuras empresariales creadas alrededor de todo ello”, cuenta el exdeportista a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. El terrasense afronta una nueva etapa profesional con el objetivo de convertir el portal en un ecosistema digital más allá de la información y los resultados.

“Durante mucho tiempo, la conversación giraba en torno a por qué había que apoyar el fútbol femenino. Ahora, cada vez con más frecuencia, las marcas e inversores preguntan cómo pueden participar, qué audiencia existe o dónde está la oportunidad de negocio. Es un cambio de negocio significativo. Aún así, la reivindicación continúa siendo necesaria porque todavía existen desequilibrios evidentes”, señala. La publicación de datos y contenidos, la creación de una comunidad, el gaming y las nuevas soluciones para jugadoras y clubes forman parte de la apuesta de Moral, que acompaña el crecimiento de una industria en plena transformación: “El fútbol femenino tiene que ser capaz de defenderse desde el valor que genera. No buscamos financiación para mantener un medio de comunicación, sino para acelerar la construcción de una plataforma empresarial alrededor de este deporte”.

Toni Moral en una imagen de archivo. / CEDIDA

Toni asegura que no se trata únicamente de un deporte que necesita visibilidad, sino de una categoría económica y cultural que “todavía está construyéndose”. “Me preocuparía que intentásemos reproducir el modelo del fútbol masculino a menor escala y con demasiada prisa. No podemos perder la cercanía. Existe una relación muy directa entre jugadoras, clubes y aficionados que genera autenticidad y comunidad. Profesionalizar no debería significar alejarse de ellas. Y, sobre todo, no deberíamos diseñar el futuro del fútbol femenino sin escuchar a las propias jugadoras. Ellas no pueden ser únicamente la imagen visible de la industria, tienen que participar en su construcción”, sostiene. Si bien han pasado más de 10 años desde su último partido profesional, Toni todavía juega los fines de semana con Pepe o Iker Casillas.

Facetas complementarias

“Ambas facetas conviven de manera natural. Representan dos partes de mi vida muy distintas. Sigo entrenando habitualmente con los veteranos del Real Madrid y participando en partidos benéficos. No importa lo que hayas hecho fuera. Cuando empieza el entrenamiento vuelven las bromas y la competitividad. Eso te mantiene con los pies en el suelo”, asegura. Ambas facetas, dice, son complementarias: “Mientras una me conecta con mis raíces, la otra me obliga a mirar hacia delante”. Pese a todo, el sector y la profesión han evolucionado en esta última década y, con ellos, la forma de entender este deporte.

“La esencia sigue siendo parecida: un balón, un vestuario y esa conexión emocional difícil de explicar que se genera entre un equipo y su gente. Eso era así cuando estuve en la cantera del Barça, cuando pasé por el Real Madrid y durante todos mis años como profesional. Lo que ha cambiado es lo que rodea al juego. Hoy se analiza a través de los datos, las redes sociales, las audiencias, la tecnología… El aficionado tampoco es ya un espectador pasivo: quiere participar, opinar y acceder a información. Durante mi carrera, el club y los medios controlaban el relato que hoy está distribuido entre deportistas, aficionados y plataformas”, relata. Toni, que colgó las botas a los 33 años, confiesa que fue un proceso difícil, pese a ser una decisión meditada.

Toni Moral en una imagen de archivo. / CEDIDA

“Llevaba mucho tiempo viajando, cambiando de ciudad y viviendo con la exigencia física y mental de la competición. Había formado una familia y necesitaba encontrar otra estabilidad. Aún así, cuando te retiras, pierdes mucho más que un trabajo: una rutina, un vestuario, una identidad y una forma concreta de medir tu valor. Es una competición semanal, sabes si has ganado, si has jugado bien o si el entrenador cuenta contigo. En el mundo empresarial los resultados pueden tardar meses en llegar. Tuve que aprender a vivir con ello”, añade. La entrada en el mundo empresarial de Moral no comenzó con Futboleras. En 2013 descubrió su interés por Bitcoin y los activos digitales, encontrando similitudes entre ese mundo y la competición deportiva: “El futbolista está acostumbrado a competir dentro de unas reglas. El emprendedor tiene que ayudar a crearlas mientras juega”.

Construir una industria

La experiencia que carga a sus espaldas le ha hecho darse cuenta de que no se vive el fútbol de la misma manera como jugador que como aficionado. “Para los seguidores el vínculo es de por vida. Para los deportistas, la carrera nos obliga a cambiar de ciudad, de compañeros y hasta de país. Pasé por Madrid, Barcelona, Vigo, Tenerife, Vitoria, Santander, Cartagena, Girona, Grecia o Emiratos Árabes. En cada lugar tuve que integrarme, respetar la historia del club y defender esa camiseta con profesionalidad. Hay equipos que dejan huella, como en mi caso el Deportivo Alavés. Ocupa un lugar importante porque jugué allí tres temporadas y viví una identificación muy fuerte con el club y su ciudad”, apunta.

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Con la mirada puesta en el futuro, Moral reconoce que le gustaría no tener que seguir justificando por qué el fútbol femenino merece espacio o atención. “Querría ver competiciones sólidas, clubes sostenibles, mejores condiciones para las jugadoras, más mujeres en la dirección de los clubes, de las empresas, en los fondos de inversión… El verdadero crecimiento no consiste únicamente en llenar un estadio durante una gran final, sino en construir una industria que funcione todos los días. Me daría por satisfecho si Futboleras se convierte en uno de los puntos de encuentro de la industria, en una plataforma donde una aficionada pueda informarse, una jugadora pueda acceder a nuevas oportunidades y una empresa pueda relacionarse con la comunidad”, concluye.