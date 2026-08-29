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SUCESO EN MADRID

Apuñalamiento en Las Rozas: un hombre de 42 años, herido grave tras una riña

La discusión entre dos hombres en Las Rozas concluye con uno de ellos apuñalado en tres ocasiones y evacuado al hospital en estado grave

Ambulancia del Summa 112

Ambulancia del Summa 112 / EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

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EP

Madrid

Un hombre de 42 años ha resultado herido de carácter grave la mañana de este sábado al recibir tres puñaladas en el transcurso de una discusión con otro varón en Las Rozas.

Los hechos han ocurrido sobre las 06:50 horas en la calle Tietar de la citada localidad, según ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Por causas que están siendo investigadas, dos hombres han iniciado una discursión y en el transcurso de la misma uno de ellos ha apuñalado al otro, han apuntado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

En concreto, este hombre de 42 años ha sufrido tres heridas por arma blanca, dos en el abdomen y la tercera en el brazo. Tras ser atendido en el lugar ha sido evacuado en una UVI del Summa 112 hasta el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, donde ha ingresado con pronóstico grave.

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Agentes de la Guardia Civil se han personado en el lugar y se han hecho cargo de la investigación para tratar de determinar las circunstancias en las que se ha producido el apuñalamiento y localizar al presunto autor.

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