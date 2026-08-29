El encierro más multitudinario de San Sebastián de los Reyes reúne a 2.500 corredores y deja seis heridos leves

Los toros de la ganadería Núñez de Tarifa han protagonizado este sábado el sexto encierro de las Fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios de San Sebastián de los Reyes, el más multitudinario de esta edición, con alrededor de 2.500 corredores y un balance de seis asistencias, todas ellas de carácter leve.

La carrera de este sábado ha dejado momentos de tensión, especialmente en la confluencia de Real Vieja con Postas, donde la manada se ha abierto y uno de los toros ha levantado a uno de los corredores. Pese a la aparatosidad de la embestida, que hizo temer una cornada, finalmente no se ha producido.

El concejal de Festejos y Seguridad, Carlos Bolarín, ha señalado que el encierro ha contado con toros "bravos", que "buscan al corredor" y que han "mantenido la emoción en todos los tramos, desde Real Vieja-Postas hasta la entrada en la plaza".

Un encierro de menos de dos minutos

Los astados han entrado en la plaza La Tercera en 1 minuto y 49 segundos y han completado el recorrido hasta los corrales en 1 minuto y 54 segundos.

El responsable de Protección Civil, Pedro Martínez, ha cifrado la participación en alrededor de 2.500 corredores. Pese a tratarse del encierro más multitudinario de esta edición, únicamente se han registrado seis asistencias, todas ellas leves y provocadas por caídas. Las seis personas atendidas han sido ya dadas de alta.

Quince trasladados a hospitales en el encierro del viernes

Martínez también ha actualizado el balance del encierro celebrado el viernes, marcado por un amontonamiento a la entrada de la plaza. En total, 35 personas fueron atendidas en el hospital de campaña y 15 tuvieron que ser trasladadas a distintos hospitales.

Cuatro de los heridos fueron evacuados al Hospital La Paz con pronóstico reservado por traumatismos como consecuencia de las pisadas de los toros y los aplastamientos provocados por otros corredores.

Bolarín ha enviado además un mensaje de ánimo a Palomo, corredor habitual que resultó herido durante el encierro del viernes y que no ha podido participar en la carrera de este sábado.

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Próximo encierro de San Sebastián de los Reyes

El siguiente encierro de las Fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios se correrá este domingo a las 11.00 horas con toros de las ganaderías Juan Pedro Domeneq y Álvaro Núñez.