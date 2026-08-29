Esta competición de ciclismo de montaña te llevará por la historia del agua en Madrid: inscripciones hasta el 21 de septiembre

Deporte, historia y naturaleza es la propuesta de la primera edición de la competición de ciclismo de montaña BTT Canal de Isabel II, una oportunidad para recorrer junto al agua su impacto sobre la sociedad madrileña, especialmente al rededor del abastecimiento que, hace no tantos años parecía una cosa imposible.

Con inscripciones ya abiertas hasta el 21 de septiembre o hasta agotar los 400 dorsales disponibles, en la web oficial del evento, la competición celebra también en marco del 175º aniversario del Canal, por lo que los 200 primeros en reservar su cupo recibirán un maillot conmemorativo de este hito.

Competencia e historia

BTT Canal de Isabel II tendrá lugar el 27 de septiembre en Torrelaguna, menos de una hora al norte de Madrid, en una ruta que atraviesa pistas, caminos y sendas de este municipio, y de Torremocha de Jarama y Patones.

A su camino, los ciclistas, sus acompañantes o los visitantes que quieran verlos en los diferentes puntos, podrán descubrir infraestructuras históricas vinculadas al agua y paisajes de gran valor ambiental, en un entorno privilegiado de la Sierra Norte.

La Comunidad de Madrid organiza la primera Ruta BTT Canal de Isabel II que recorrerá los espacios más representativos de la historia del agua en la región / Comunidad de Madrid

El evento hace parte del calendario de la Federación Madrileña de Ciclismo, ofrece dos modalidades adaptadas a distintos niveles y perfiles de ciclistas. La larga tendrá una distancia de 45 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de 1.147 metros, mientras que la corta contará con 35 kilómetros y 858 metros respectivamente. Esta última estará abierta también a bicicletas tipo gravel y eléctricas (e-bike).

Así será la ruta de ciclismo de montaña

A las 9:00 horas del domingo 27 de septiembre, saldrán los dos recorridos de ciclismo de montaña desde la Plaza del Ayuntamiento de Torrelaguna. El último paso estimado, tanto para la corta como para la larga será a las 14:00 horas en el mismo punto de salida.

La diferencia entre cada una, es que la corta pasará por el acueducto de Patones (7.6 km), puente Valdentales (13.7 km), mirador del Cañón del Lozoya y las Cárcavas (15.4 km) y mina de ataque (17.4 km) antes de volver a Torrelaguna.

Mirador del Cañón del Lozoya y las Cárcavas, una de las paradas de esta ruta de ciclismo de montaña / Wikiloc

Por su parte, la larga se desvía por la ascensión al Collado Peña Alta, con bucle final de extensión antes de meta. En cualquier caso, ambas tienen la ruta detallada en Wikiloc, si le interesa hacerlo a su ritmo, fuera de la competencia.

Inscripciones, tarifas y categorías

Ya están abiertas las inscripciones, participar en la ruta corta cuesta 25 euros para los federados, y 40 euros para el resto. Para la ruta larga, se cobran 35 euros para federados y 50 euros para los que no lo están.

Estas tarifas incluyen la licencia de un día con su seguro y el pago se realiza al inscribirse, con tarjeta. Asimismo, cubre una placa-dorsal con chip de cronometraje integrado, recorrido señalizado con personal y motos de enlace, avituallamiento en el recorrido y en meta, cronometraje e inclusión en las clasificaciones, servicio médico y ambulancia y duchas en el pabellón de deportes.

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Como requisitos, debe ser mayor de edad y cada trayecto se subdivide en diferentes categorías. La corta premiará a los tres primeros en llegar en Sub-23, Élite, Máster 30, 40, 50 y 60. La larga, a los tres primeros en Absoluta (3 primeros y 3 primeras), modalidad Gravel y clasificación específica para empleados del Canal Isabel II.