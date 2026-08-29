El Atlético busca aparcar el 'caso Julián Álvarez': al asalto del Pizjuán sin 'nueves' y ante un Sevilla pleno

Sin delantanteros y, a pesar de que pueda sonar precipitado, obligado a ganar para no empezar a ver de lejos a Real Madrid y FC Barcelona. El Atlético de Madrid visita este sábado al Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán (21.30 horas, M+ LaLiga) con un doble objetivo: dejar en un segundo plano la polémica en torno a Julián Álvarez y sumar su primera victoria a domicilio de la temporada. Enfrente tendrá a un conjunto sevillista que ha comenzado LaLiga con pleno de triunfos y aspira a mantenerse, una jornada más, en lo más alto de la clasificación.

Buscará los tres puntos el equpo de Simeone sin su estrella, a vueltas con una pretensión de salir del club que se ha tornado en culebrón. La situación del delantero argentino ha marcado la actualidad rojiblanca durante las últimas semanas después de que el Atlético se negara a facilitar su salida rumbo al FC Barcelona. Este viernes, Julián Álvarez volvió a ausentarse del entrenamiento por tercer día consecutivo debido a “una indisposición”, aunque luego por la tarde se ejercitó en solitario en el Cerro del Espino.

La tensión aumentó después de las declaraciones del consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, en Movistar Plus+. “El jugador está realmente mal. Ha habido personas que se han encargado de engañarle, de confundirle, y lo lamento muchísimo”, aseguró. El CEO reiteró además que el club madrileño no tiene intención de sentarse a negociar con el Barcelona. “No podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el FC Barcelona bajo ningún concepto”, señaló. Sus palabras tuvieron una rápida respuesta desde el conjunto azulgrana. El vicepresidente del Barça, Rafael Yuste, calificó las declaraciones como una “línea roja”. “No las entiendo en absoluto. No las comparto y, por supuesto, me indignan”, afirmó.

Simeone defiende a Julián

En mitad del conflicto, Diego Pablo Simeone ha tratado de reconducir la situación. El técnico argentino respaldó la posición del Atlético, pero dejó abierta la puerta a recuperar la normalidad cuando Julián Álvarez regrese al trabajo con el grupo.

“En la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud”, explicó en rueda de prensa. “Desde el momento en que Julián vuelva a entrenar con nosotros le daremos todo lo que le hemos dado siempre para que se sienta como se ha sentido, importante, como lo es, para nuestro equipo”, añadió.

El delantero también fue protagonista en el Metropolitano durante el empate ante el Villarreal (2-2), donde recibió abucheos, pitos e insultos. Por recomendación del club, el futbolista no se acercó a los aficionados rojiblancos.

En el terreno de juego, el Atlético consiguió rescatar un punto pese a jugar el tramo final con diez futbolistas. Robin Le Normand fue expulsado en el minuto 76 y el Villarreal aprovechó la superioridad numérica para ponerse por delante poco después. Sin embargo, Giuliano Simeone apareció en el minuto 85 para evitar la primera derrota del equipo dirigido por su padre.

También sin Sorloth

Ahora, el Atlético afronta su primer partido a domicilio del curso con la necesidad de conservar su condición de invicto y conseguir un triunfo que permita rebajar la tensión generada fuera del campo.

Simeone no podrá contar de nuevo con Julián Álvarez ni Alexander Sorloth, por lo que Ademola Lookman volverá a asumir buena parte de la responsabilidad ofensiva.

El atacante nigeriano estará acompañado previsiblemente por Giuliano Simeone y Álex Baena en los costados, con Kang-in Lee ejerciendo en la mediapunta. Morten Hjulmand y Pablo Barrios formarían el doble pivote.

La expulsión de Le Normand también obligará a Simeone a modificar la defensa. Marc Pubill y Dávid Hancko apuntan a formar la pareja de centrales, mientras Marcos Llorente y Álex Grimaldo ocuparían los laterales. Jan Oblak continuará bajo los palos.

El Sevilla, líder

El Sevilla recibe al Atlético con la posibilidad de comenzar la temporada con tres victorias consecutivas, algo que el club andaluz no consigue desde la campaña 2006-07, cuando terminó LaLiga en tercera posición.

Después de cuatro temporadas marcadas por las dificultades, el equipo dirigido por Luis García Plaza ha iniciado el nuevo curso con sensaciones positivas y seis puntos de seis posibles.

En su estreno en el Sánchez-Pizjuán, el Sevilla remontó al Rayo Vallecano (2-1) gracias a un gol de Peque en el tiempo añadido, pese a disputar los últimos minutos con diez futbolistas por la expulsión de Kike Salas.

Posteriormente, el conjunto nervionense confirmó su buen momento con una contundente victoria en San Mamés ante el Athletic Club (1-3). Isaac Romero, Chidera Ejuke y Joaquín Martínez ‘Oso’ firmaron los goles sevillistas.

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El extremo hispano-argentino, sin embargo, ya ha abandonado Sevilla para incorporarse al Estrasburgo francés. Tampoco estará disponible el suizo Rubén Vargas, que negocia su salida al Olympiacos griego. El resto de la plantilla está a disposición de Luis García Plaza.