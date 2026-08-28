EMT Y BICIMAD GRATIS
Viajar en los buses de la EMT y en Bicimad será gratis en la vuelta al cole: estos son los días que no tendrás que pagar
Además de la gratuidad del transporte, se prevé la disminución de las afecciones al tráfico por obras, con avances significativos en la M-30 y la calle de Alcalá
El regreso a clases siempre es caótico. Con lo difícil que es volver a la rutina después de unas largas vacaciones, encontrar el uniforme, volver a los atascos y descifrar las nuevas asignaturas, los buses de EMT de Madrid y bicimad serán gratis durante los dos primeros primeros días de esta vuelta a las aulas.
Regreso a clases con buses y bicicletas gratis
En concreto, las jornadas gratuitas serán el lunes 7 y martes 8 de septiembre para facilitar el inicio del curso escolar y la vuelta a la actividad laboral tras el verano, bajo algunas condiciones y con la frecuencia habitual de esta época del año.
El Ayuntamiento de Madrid ha comunicado este viernes las medidas de la gratuidad de los autobuses municipales durante las 24 horas de estos dos primeros días de clases y los desplazamientos de hasta 30 minutos en bicimad para fomentar la movilidad sostenible.
Afectaciones a vías, a punto de acabarse
Además, van a comenzar a disminuir las afecciones al tráfico una vez que las grandes obras en distintos puntos de la ciudad van a entrar en su recta final. En este sentido, en Parque Ventas en la M-30 la parte más importantes de las obras ya han culminado y solo habrá afecciones nocturnas puntuales según las necesidades de la actuación para completarlas.
El avance de los trabajos de remodelación de la calle de Alcalá entre Cibeles y la plaza de la Independencia para crear un nuevo paseo central peatonal también permitirá recuperar dos carriles de circulación en ese tramo desde el lunes 31 de agosto.
Finalmente, la M-30 habilita también el próximo lunes los cuatro carriles por sentido ocupados para los trabajos de fresado, impermeabilización y asfaltado del tablero del puente de Vallecas. Además, el túnel del Paseo Verde del Suroeste que soterra la A-5 y el subterráneo de Parque Castellana estarán listos a finales de año, por lo que se van a simplificar sus trazados en superficie.
No obstante, coincidiendo con el inicio de curso laboral y escolar y hasta final de año aún se mantendrán diferentes ocupaciones en distintos viales de la ciudad para rematar estas obras, por lo que el Ayuntamiento de Madrid recomienda el uso del transporte público para desplazarse por la ciudad.
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