Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse lunarBardemJavier MayoralParque del RetiroReal Madrid Atlético ChampionsMadrid México Filipinas NicaraguaEdificios de oficinasEl tiempo
instagramlinkedin

EMT Y BICIMAD GRATIS

Viajar en los buses de la EMT y en Bicimad será gratis en la vuelta al cole: estos son los días que no tendrás que pagar

Además de la gratuidad del transporte, se prevé la disminución de las afecciones al tráfico por obras, con avances significativos en la M-30 y la calle de Alcalá

Autobuses EMT de Madrid y Bicimad serán gratis en el regreso a clases

Autobuses EMT de Madrid y Bicimad serán gratis en el regreso a clases / Alba Vigaray

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Valeria López Peña

Valeria López Peña

Madrid

El regreso a clases siempre es caótico. Con lo difícil que es volver a la rutina después de unas largas vacaciones, encontrar el uniforme, volver a los atascos y descifrar las nuevas asignaturas, los buses de EMT de Madrid y bicimad serán gratis durante los dos primeros primeros días de esta vuelta a las aulas.

Regreso a clases con buses y bicicletas gratis

En concreto, las jornadas gratuitas serán el lunes 7 y martes 8 de septiembre para facilitar el inicio del curso escolar y la vuelta a la actividad laboral tras el verano, bajo algunas condiciones y con la frecuencia habitual de esta época del año.

El Ayuntamiento de Madrid ha comunicado este viernes las medidas de la gratuidad de los autobuses municipales durante las 24 horas de estos dos primeros días de clases y los desplazamientos de hasta 30 minutos en bicimad para fomentar la movilidad sostenible.

El servicio de bicimad

El servicio de bicimad será gratuito el 7 y el 8 de septiembre por el regreso a clases para trayectos de hasta 30 minutos / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Afectaciones a vías, a punto de acabarse

Además, van a comenzar a disminuir las afecciones al tráfico una vez que las grandes obras en distintos puntos de la ciudad van a entrar en su recta final. En este sentido, en Parque Ventas en la M-30 la parte más importantes de las obras ya han culminado y solo habrá afecciones nocturnas puntuales según las necesidades de la actuación para completarlas.

El avance de los trabajos de remodelación de la calle de Alcalá entre Cibeles y la plaza de la Independencia para crear un nuevo paseo central peatonal también permitirá recuperar dos carriles de circulación en ese tramo desde el lunes 31 de agosto.

Archivo - Comienzo de las obras del bulevar en la calle Alcalá, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España).

La calle de Alcalá entre Cibeles y la plaza de la Independencia recupera dos carriles de circulación desde el lunes 31 de agosto / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Finalmente, la M-30 habilita también el próximo lunes los cuatro carriles por sentido ocupados para los trabajos de fresado, impermeabilización y asfaltado del tablero del puente de Vallecas. Además, el túnel del Paseo Verde del Suroeste que soterra la A-5 y el subterráneo de Parque Castellana estarán listos a finales de año, por lo que se van a simplificar sus trazados en superficie.

Noticias relacionadas

No obstante, coincidiendo con el inicio de curso laboral y escolar y hasta final de año aún se mantendrán diferentes ocupaciones en distintos viales de la ciudad para rematar estas obras, por lo que el Ayuntamiento de Madrid recomienda el uso del transporte público para desplazarse por la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Javier Bardem: 'Marruecos se siente más envalentonado que nunca para ejercer presión migratoria gracias al apoyo de Estados Unidos
  2. El café de especialidad se escapa del centro de Madrid: dos jóvenes abren en Alcorcón la cafetería que echaban de menos
  3. Aemet pronostica que Madrid vivirá un viernes de contrastes térmicos con máximas de 27ºC y mínimas de 8ºC
  4. El madrileño que forma a pastores de toda España para promover el relevo generacional: 'Si hemos existido 6.000 años, podremos con otros 50
  5. La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
  6. El eclipse lunar que teñirá el cielo de Madrid de rojo esta madrugada: 'Podremos ver zonas brillantes similares al anillo de diamante del Sol
  7. Javier Mayoral escribe contra los tópicos del amor: 'No me gusta bordear lo ñoño, quería contar una historia personal
  8. Herido grave un joven tras chocar su patinete con un coche en San Blas

Viajar en los buses de la EMT y en Bicimad será gratis en la vuelta al cole: estos son los días que no tendrás que pagar

Viajar en los buses de la EMT y en Bicimad será gratis en la vuelta al cole: estos son los días que no tendrás que pagar

Herido grave un hombre de 49 años tras recibir un disparo en Villa de Vallecas

Herido grave un hombre de 49 años tras recibir un disparo en Villa de Vallecas

El nombre de niño que vuelve a estar de moda en Madrid: está relacionado con la inteligencia en la mitología nórdica y se remonta a la Edad Media

El nombre de niño que vuelve a estar de moda en Madrid: está relacionado con la inteligencia en la mitología nórdica y se remonta a la Edad Media

El refugio de Tamara Falcó en la Sierra de Madrid: palacio deteriorado que fue una residencia señorial a finales del siglo XIX

El refugio de Tamara Falcó en la Sierra de Madrid: palacio deteriorado que fue una residencia señorial a finales del siglo XIX

¿Qué ha pasado en Nepal? ¿Se pudo haber evitado? Un profesor de la UAH responde, y afirma: "Volverá a suceder en las próximas décadas"

¿Qué ha pasado en Nepal? ¿Se pudo haber evitado? Un profesor de la UAH responde, y afirma: "Volverá a suceder en las próximas décadas"

Uno de los grandes jardines históricos de Madrid solo estará abierto hasta finales de agosto: magnolios centenarios, esfinges y un palacio del siglo XVIII

Del Madrid de Burgos al cráter que lleva su nombre en Marte

Del Madrid de Burgos al cráter que lleva su nombre en Marte

Ni moda ni tendencia: Zarro explica por qué Madrid sigue quedando "a la hora del vermut"

Ni moda ni tendencia: Zarro explica por qué Madrid sigue quedando "a la hora del vermut"