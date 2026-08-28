Las terrazas de la plaza de Salvador Dalí ganarán medio metro, pero no podrán poner más mesas

El Ayuntamiento de Madrid modificará el espacio destinado a las terrazas de la plaza de Salvador Dalí, en el distrito de Salamanca, para permitir que ocupen medio metro más. El cambio, sin embargo, no supondrá un aumento del número de mesas ni del aforo autorizado.

Así lo ha asegurado este viernes la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, quien ha atribuido la ampliación a una cuestión de diseño vinculada a los elementos que delimitan las terrazas.

"Simplemente es cuestión de diseño, por eso van a ocupar un poco más de plaza, pero no va a haber en ningún caso mayor número de mesas ni mayor aforo", ha explicado la responsable municipal.

De 3,60 a 4,10 metros

Según la documentación publicada en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM), la superficie susceptible de ocupación pasará de los actuales 3,60 metros a 4,10 metros.

Hasta ahora, ese espacio permite instalar dos filas de mesas y sillas. Los 50 centímetros adicionales estarán destinados a la colocación de separadores móviles con jardineras, que pueden alcanzar precisamente ese ancho.

El Consistorio sostiene, por tanto, que el incremento de superficie no se traducirá en una mayor capacidad para los establecimientos hosteleros, sino que permitirá incorporar esos elementos de separación sin alterar la disposición actual de las mesas.

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La modificación ha cobrado relevancia después de una información publicada por elDiario.es sobre la propuesta municipal para ampliar la superficie destinada a terrazas en este punto del distrito de Salamanca. El Ayuntamiento ha querido precisar que la medida no implica una ampliación efectiva del aforo hostelero de la plaza.