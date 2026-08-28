La operación retorno deja retenciones en las principales carreteras de Madrid

La operación retorno del verano ha comenzado este viernes con tráfico intenso en varias carreteras, especialmente en la Comunidad de Madrid, donde las principales autovías de salida de la capital han registrado problemas de circulación durante la primera jornada del último dispositivo especial de tráfico del verano.

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé alrededor de 6,9 millones de desplazamientos en toda España hasta la medianoche del lunes 31 de agosto. De ellos, unos 1,2 millones corresponderán a desplazamientos de largo recorrido en la Comunidad de Madrid.

El dispositivo especial ha arrancado a las 15.00 horas de este viernes coincidiendo con la vuelta escalonada de quienes terminan sus vacaciones, los desplazamientos de aquellos que comienzan su descanso en septiembre y el regreso a sus lugares de residencia habitual de ciudadanos de otros países europeos.

Retenciones en las principales carreteras de Madrid

Durante la tarde, los mayores problemas de tráfico se han concentrado en las salidas de las grandes ciudades. En Madrid, la circulación se ha complicado especialmente en la A-1 y la A-3, aunque el tráfico intenso se ha extendido a buena parte de las principales carreteras de la región.

En el arranque del dispositivo se registraron dificultades en la A-1, en el entorno del Circuito del Jarama; la A-2, a la altura de Torrejón de Ardoz; la A-3, en Rivas-Vaciamadrid; la A-4, en Pinto; y la A-5, a su paso por Móstoles.

También se produjeron complicaciones en la A-42 en Parla y Torrejón de la Calzada debido a un accidente, así como congestión en la M-40 en dirección a la A-5.

El incremento de los desplazamientos también se ha dejado notar en las principales vías que conectan Madrid con zonas turísticas, de costa y de descanso.

Accidentes y retenciones en otras carreteras españolas

Fuera de Madrid, varios accidentes han complicado igualmente la circulación durante la primera tarde de la operación retorno.

A las 20.00 horas, la DGT informaba de incidencias en la A-8 a la altura de Treceño (Cantabria), en sentido Santander; en la AP-1 en Briviesca (Burgos), dirección Vitoria; y en la AP-2 a su paso por Peñalba (Huesca), en sentido Barcelona.

También se registraban retenciones en la entrada a Barcelona por la A-2, a la altura de Igualada, y en la A-7 en San Pedro Alcántara (Málaga), en ambos sentidos.

El tráfico aumentó asimismo durante la tarde en Mallorca, en la salida de Palma por la Ma-19 a la altura de Can Pastilla, y en Gran Canaria, en la GC-3 a su paso por Almatriche en dirección a Gáldar.

Las horas más complicadas para circular este fin de semana

Aunque la DGT espera desplazamientos durante todo el fin de semana, este sábado la franja más desfavorable para circular será entre las 8.00 y las 14.00 horas, coincidiendo con los desplazamientos hacia zonas de costa y segunda residencia.

El domingo, con el inicio del regreso hacia grandes ciudades como Madrid, los principales problemas de circulación se esperan entre las 15.00 y las 24.00 horas.

Será, no obstante, el lunes 31 de agosto, último día del mes, cuando Tráfico prevé que se produzca el grueso de los movimientos de retorno, especialmente durante la tarde y la noche, con una mayor intensidad en las carreteras de acceso a Madrid y al resto de grandes núcleos urbanos.

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El dispositivo especial de la DGT busca ordenar tanto el regreso de quienes finalizan sus vacaciones de verano como los desplazamientos de los ciudadanos que comienzan su periodo vacacional en septiembre.