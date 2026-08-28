Metro de Madrid reabre este sábado la Línea 7 entre Gregorio Marañón y Pitis

Metro de Madrid restablecerá este sábado 29 de agosto el servicio de la Línea 7 entre Gregorio Marañón y Pitis, un tramo que permanecía cerrado desde el pasado día 2 debido a las obras de renovación del sistema de señalización y del carril.

La interrupción ha afectado a 13 estaciones de la Línea 7, que conecta Hospital del Henares con Pitis. Durante el cierre, los viajeros han contado con un servicio alternativo gratuito de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) que cubría en superficie el recorrido afectado.

Los trabajos ejecutados durante agosto han incluido la renovación del carril mediante soldadura eléctrica y distintas actuaciones de reseñalización para mejorar las instalaciones de esta línea del suburbano madrileño.

Más de 33 millones para renovar la señalización de la Línea 7

La actuación forma parte de un proyecto de mayor alcance para renovar completamente la señalización de la Línea 7 entre Estadio Metropolitano y Pitis, que cuenta con una inversión superior a los 33 millones de euros.

En total, las obras abarcarán 20 kilómetros de túnel y 24 estaciones de Metro de Madrid, con el objetivo de modernizar la infraestructura y mejorar el funcionamiento de una de las principales líneas de la red.

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El proyecto está cofinanciado en un 40% por el Programa FEDER 2021-2027 de la Comunidad de Madrid, destinado a impulsar una movilidad urbana multimodal más sostenible.