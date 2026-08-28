El quinto encierro de San Sebastián de los Reyes se salda con 16 heridos y un tapón en la entrada a la plaza

El quinto encierro de San Sebastián de los Reyes ha dejado este viernes 16 heridos, cinco de ellos con pronóstico reservado por politraumatismos, que serán trasladados al Hospital Infanta Sofía para valorar las lesiones.

La carrera ha durado 1:45 minutos hasta la plaza de toros, en cuya entrada se ha producido un tapón con corredores caídos que se han ido amontonando mientras las reses les pasaban por encima, aunque sin dejar heridos graves pero retrasando el final del encierro hasta los 4:06 minutos.

El jefe de Protección Civil, Pedro Martínez, ha detallado al término del encierro que en esta carrera, con toros de la ganadería La Castilleja, ha habido unos 2.000 corredores y no se ha registrado ninguna herida por asta de toro, aunque están estudiando la gravedad de los cinco heridos con policontusiones. Además, uno de ellos se ha desvanecido minutos después de que terminase la carrera y presentaba un fuerte dolor en el pecho, por lo que también iba a ser evaluado.

Todos los heridos se han producido durante el recorrido y no en el tapón a la entrada de la plaza, porque esos lesionados son leves (la mayoría de ellos por raspones) y no se incluyen en el parte del encierro, ha explicado Martínez.

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Por su parte, el concejal de Festejos, Carlos Bolarín, ha señalado que durante la carrera ha habido una ocasión en que un toro casi se ha dado la vuelta, y en otros tramos los toros han ido por delante de los cabestros, dejando "grandes carreras con mucho picante", porque los corredores "quieren enfrentarse a los toros, y no a los cabestros". Por otro lado, ha reconocido que el tapón en la entrada de la plaza de toros es "un susto para todos", pero ha ensalzado que el amontonamiento se ha saldado "sin heridos" y de forma rápida, gracias en buena parte a la actuación de Protección Civil y el personal de la plaza.