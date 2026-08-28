El PP de Madrid pide una participación "masiva" en la protesta en apoyo a Ceuta, "abandonada" por un Sánchez "desaparecido"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha pedido una participación "masiva" en la protesta frente a los ayuntamientos de toda la región el próximo miércoles 2 de septiembre, a las 20 horas, en apoyo a Ceuta, que ha sido "abandonada" por un presidenta del Gobierno, Pedro Sánchez, "desaparecido".

"La invasión que ha sufrido el pueblo de Ceuta el mes pasado es un hecho sin precedentes que por desgracia no ha tenido la respuesta del Gobierno de España, que debería ser encargado de defender la integridad territorial y nuestras fronteras", ha remarcado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

El número 'dos' del PP de Madrid ha censurado que el pueblo ceutí esté siendo "abandonado a su propia suerte con un Gobierno y un presidente, sobre todo, desaparecido". Ha criticado las "crisis entre ministros" y la "falta de atención" a los ciudadanos, "con niñas violadas o agredidas sexualmente o insalubridad".

"Desde el Partido Popular de Madrid celebramos la convocatoria y el llamamiento de la Federación Española de Municipios y a la Federación Madrileña de Municipios para reunirnos y hacer concentraciones en todos los ayuntamientos", ha destacado.

En este sentido, Serrano ha aseverado que los 'populares' están "convencidos" que la respuesta de Madrid "será masiva ante algo tan importante como es defender la integridad" del territorio nacional y a sus "compatriotas" de Ceuta.

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"Estoy convencido que todos los alcaldes del Partido Popular, pero en todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, habrá una respuesta masiva en las calles", ha augurado el secretario general del PP de Madrid, que ha subrayado que "Ceuta es España" y ha exigido un Ejecutivo central "capaz de defender sin complejos la integridad territorial".