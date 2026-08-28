MÚSICA
La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana
Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play
'Libanés', de Carlota Mad
Qué chispa tan bonita tiene Carlota Mad. Libanés, su última canción, es la mejor versión de sí misma, una historia que irradia luz por los cuatro costado. Es sencilla, pero implacable. Tiene poso y transmite la calma que tan poco abunda hoy en la industria. No busca un golpe de efecto, sino la emoción que se instala poco a poco y acaba acompañándote durante horas. Es su gran apuesta. Bien merece una escucha.
'Un último baile bajo el aguacero', de Idoia
Cada canción de Idoia es un latido de vida. Con la fragilidad de Valeria Castro y el pulso de Sílvia Pérez Cruz, está tejiendo un cancionero de enorme belleza. Todo está hecho con el mimo de quien observa el presente con detenimiento, sin prisas. Ha cuidado tanto lo que dice que, por momentos, la mayoría, parece que estamos frente a su diario personal. Un último baile bajo el aguacero es su capítulo más sincero.
'Noche de pena', de Andrea Buenavista
Canciones de piel. Esta sería la forma correcta de definir la música de Andrea Buenavista. En ella no hay pretéritos ni futuros, canta aquello que siente con la paz de quien no se vende. Lo mismo se arranca con una ranchera que con el rock. Y, en cualquier caso, el poso seguirá siendo el mismo: ha hecho de la fragilidad un idioma propio. El tiempo la pondrá en su lugar, por ahora que se limite a desahogarse.
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