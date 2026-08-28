La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Canciones de piel. Esta sería la forma correcta de definir la música de Andrea Buenavista. En ella no hay pretéritos ni futuros, canta aquello que siente con la paz de quien no se vende. Lo mismo se arranca con una ranchera que con el rock. Y, en cualquier caso, el poso seguirá siendo el mismo: ha hecho de la fragilidad un idioma propio. El tiempo la pondrá en su lugar, por ahora que se limite a desahogarse.