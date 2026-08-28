Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse lunarBardemJavier MayoralParque del RetiroReal Madrid Atlético ChampionsMadrid México Filipinas NicaraguaEdificios de oficinasEl tiempo
instagramlinkedin

UN NOMBRE DE OTRA ÉPOCA

El nombre de niño que vuelve a estar de moda en Madrid: está relacionado con la inteligencia en la mitología nórdica y se remonta a la Edad Media

El nombre de origen germánico, que significa "cuervo ilustre", recupera popularidad en la Comunidad de Madrid, especialmente en municipios del noroeste

Este es el nombre de moda para niños en Madrid, tiene legado germánico y se remonta a la Edad Media

Este es el nombre de moda para niños en Madrid, tiene legado germánico y se remonta a la Edad Media / Pexels

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Valeria López Peña

Valeria López Peña

Madrid

Cuando creíamos que la moda era llamar a los hijos por nombres de ciudades, como han hecho Eduardo Cruz y Eva Dominici con su primer hijo, Cairo, Risto Mejide y Laura Escanes con Roma, Maluma con París, o Shakira con Milán, en una larga lista de celebridades, la tendencia en Madrid es diferente y se remonta a la vieja usanza, al medioevo.

En concreto, uno con origen germánico, muy popular en la Edad Media, en ese limbo entre el viejo conocido pero ya no tan resonado, algo con historia pero también diferente. En realidad es un balance difícil, pero ha conseguido hacerse notar en Madrid, donde este nombre tiene mayor presencia en los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De la Edad Media al siglo XXI, el nombre que conserva su simbolismo

Proviene de las formas germánicas Bertham o Baldram, pero a nuestros días ha llegado como Beltrán. Significa "cuervo ilustre" por la unión de los términos berht ("brillante" o "ilustre") y hraban o ramn ("cuervo").

En la mitología nórdica, el cuervo ocupa un lugar destacado, símbolo de sabiduría, memoria y conocimiento. De hecho, las aves que acompañaban a Odín y recorrían el mundo para reportarle sus observaciones eran, precisamente, cuervos.

Los cuervos son unas de las aves más inteligentes que existen

Los cuervos son unas de las aves más inteligentes que existen y la mitología nórdica ya le concedía esos atributos / Agencias

A lo largo de la historia, Beltrán ha estado ligado a figuras como el pintor modernista Beltrán Masses o el noble castellano Beltrán de la Cueva, poderoso político y militar, célebre por ser el favorito del rey Enrique IV de Castilla y por haber sido acusado de mantener un romance con la reina Juana de Portugal y de ser el verdadero padre de la infanta Juana ('La Beltraneja').

Beltrán vuelve a ser popular en Madrid

En su momento, el nombre Beltrán fue muy popular en Aragón y Navarra antes de consolidarse como apellido debido al crecimiento poblacional de la Edad Media, que obligó a identificar a las familias por el nombre del padre, en este caso, sin agregar sufijos como "ez" (diferente a, por ejemplo, Ávarez o Martínez).

Beltrán ha vuelto a sumar registros, especialmente para niños de Madrid y sus municipios del noreste

Beltrán ha vuelto a sumar registros, especialmente para niños de Madrid y sus municipios del noreste / Pexels

De acuerdo con el INE, en Madrid se ha posicionado entre los municipios del noroeste, en concreto, Torrelodones, Las Rozas, Majadahonda, Boadilla del Monte, Pozuelo y Villanueva de la Cañada como nombre de hombre.

Noticias relacionadas

A su vez, a nivel España hay 4.075 hombres llamados Beltrán, con una edad media de 14,2 años, evidenciando su resurgimiento en nuevas generaciones. Además de Madrid, las mayores concentraciones se registran en provincias como Burgos, Ávila, Toledo, Segovia y Valladolid, es decir, en el centro y norte peninsular.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Javier Bardem: 'Marruecos se siente más envalentonado que nunca para ejercer presión migratoria gracias al apoyo de Estados Unidos
  2. El café de especialidad se escapa del centro de Madrid: dos jóvenes abren en Alcorcón la cafetería que echaban de menos
  3. El madrileño que forma a pastores de toda España para promover el relevo generacional: 'Si hemos existido 6.000 años, podremos con otros 50
  4. Aemet pronostica que Madrid vivirá un viernes de contrastes térmicos con máximas de 27ºC y mínimas de 8ºC
  5. La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
  6. El eclipse lunar que teñirá el cielo de Madrid de rojo esta madrugada: 'Podremos ver zonas brillantes similares al anillo de diamante del Sol
  7. Javier Mayoral escribe contra los tópicos del amor: 'No me gusta bordear lo ñoño, quería contar una historia personal
  8. Herido grave un joven tras chocar su patinete con un coche en San Blas

El nombre de niño que vuelve a estar de moda en Madrid: está relacionado con la inteligencia en la mitología nórdica y se remonta a la Edad Media

El nombre de niño que vuelve a estar de moda en Madrid: está relacionado con la inteligencia en la mitología nórdica y se remonta a la Edad Media

El refugio de Tamara Falcó en la Sierra de Madrid: palacio deteriorado que fue una residencia señorial a finales del siglo XIX

El refugio de Tamara Falcó en la Sierra de Madrid: palacio deteriorado que fue una residencia señorial a finales del siglo XIX

¿Qué ha pasado en Nepal? ¿Se pudo haber evitado? Un profesor de la UAH responde, y afirma: "Volverá a suceder en las próximas décadas"

¿Qué ha pasado en Nepal? ¿Se pudo haber evitado? Un profesor de la UAH responde, y afirma: "Volverá a suceder en las próximas décadas"

Uno de los grandes jardines históricos de Madrid solo estará abierto hasta finales de agosto: magnolios centenarios, esfinges y un palacio del siglo XVIII

Del Madrid de Burgos al cráter que lleva su nombre en Marte

Del Madrid de Burgos al cráter que lleva su nombre en Marte

Ni moda ni tendencia: Zarro explica por qué Madrid sigue quedando "a la hora del vermut"

Ni moda ni tendencia: Zarro explica por qué Madrid sigue quedando "a la hora del vermut"

La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Ana Locking abre su armario más personal: "Vivimos un momento de enorme presión estética"

Ana Locking abre su armario más personal: "Vivimos un momento de enorme presión estética"