UN NOMBRE DE OTRA ÉPOCA
El nombre de niño que vuelve a estar de moda en Madrid: está relacionado con la inteligencia en la mitología nórdica y se remonta a la Edad Media
El nombre de origen germánico, que significa "cuervo ilustre", recupera popularidad en la Comunidad de Madrid, especialmente en municipios del noroeste
Cuando creíamos que la moda era llamar a los hijos por nombres de ciudades, como han hecho Eduardo Cruz y Eva Dominici con su primer hijo, Cairo, Risto Mejide y Laura Escanes con Roma, Maluma con París, o Shakira con Milán, en una larga lista de celebridades, la tendencia en Madrid es diferente y se remonta a la vieja usanza, al medioevo.
En concreto, uno con origen germánico, muy popular en la Edad Media, en ese limbo entre el viejo conocido pero ya no tan resonado, algo con historia pero también diferente. En realidad es un balance difícil, pero ha conseguido hacerse notar en Madrid, donde este nombre tiene mayor presencia en los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE).
De la Edad Media al siglo XXI, el nombre que conserva su simbolismo
Proviene de las formas germánicas Bertham o Baldram, pero a nuestros días ha llegado como Beltrán. Significa "cuervo ilustre" por la unión de los términos berht ("brillante" o "ilustre") y hraban o ramn ("cuervo").
En la mitología nórdica, el cuervo ocupa un lugar destacado, símbolo de sabiduría, memoria y conocimiento. De hecho, las aves que acompañaban a Odín y recorrían el mundo para reportarle sus observaciones eran, precisamente, cuervos.
A lo largo de la historia, Beltrán ha estado ligado a figuras como el pintor modernista Beltrán Masses o el noble castellano Beltrán de la Cueva, poderoso político y militar, célebre por ser el favorito del rey Enrique IV de Castilla y por haber sido acusado de mantener un romance con la reina Juana de Portugal y de ser el verdadero padre de la infanta Juana ('La Beltraneja').
Beltrán vuelve a ser popular en Madrid
En su momento, el nombre Beltrán fue muy popular en Aragón y Navarra antes de consolidarse como apellido debido al crecimiento poblacional de la Edad Media, que obligó a identificar a las familias por el nombre del padre, en este caso, sin agregar sufijos como "ez" (diferente a, por ejemplo, Ávarez o Martínez).
De acuerdo con el INE, en Madrid se ha posicionado entre los municipios del noroeste, en concreto, Torrelodones, Las Rozas, Majadahonda, Boadilla del Monte, Pozuelo y Villanueva de la Cañada como nombre de hombre.
A su vez, a nivel España hay 4.075 hombres llamados Beltrán, con una edad media de 14,2 años, evidenciando su resurgimiento en nuevas generaciones. Además de Madrid, las mayores concentraciones se registran en provincias como Burgos, Ávila, Toledo, Segovia y Valladolid, es decir, en el centro y norte peninsular.
- Javier Bardem: 'Marruecos se siente más envalentonado que nunca para ejercer presión migratoria gracias al apoyo de Estados Unidos
- El café de especialidad se escapa del centro de Madrid: dos jóvenes abren en Alcorcón la cafetería que echaban de menos
- El madrileño que forma a pastores de toda España para promover el relevo generacional: 'Si hemos existido 6.000 años, podremos con otros 50
- Aemet pronostica que Madrid vivirá un viernes de contrastes térmicos con máximas de 27ºC y mínimas de 8ºC
- La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
- El eclipse lunar que teñirá el cielo de Madrid de rojo esta madrugada: 'Podremos ver zonas brillantes similares al anillo de diamante del Sol
- Javier Mayoral escribe contra los tópicos del amor: 'No me gusta bordear lo ñoño, quería contar una historia personal
- Herido grave un joven tras chocar su patinete con un coche en San Blas