Las máximas subirán este sábado hasta los 31ºC en Madrid con termómetros aún más altos este domingo, según la Aemet

Los termómetros estarán en ascenso este fin de semana para los madrileños, con máximas de 31ºC en buena parte de la Comunidad este sábado y de 33ºC este domingo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también pronostica que subirán las mínimas, cada vez más cerca de los 20ºC, una tendencia que se extenderá durante los próximos días a medida que comienza septiembre.

En conjunto, el fin de semana tendrá cielos despejados y temperaturas en aumento, aunque más acusado en las máximas de este sábado. Además, tendrá vientos flojos variables, con predominio del suroeste en las horas centrales, con algún intervalo de intensidad moderada durante la tarde de este domingo.

Sábado de tarde calurosa

A diferencia del viernes, este sábado tendrá mínimas más altas, de hasta 13ºC en Collado Villalba y Navalcarnero. En el resto, subirá un poco, a los 14ºC en Alcalá de Henares y Aranjuez, mientras que Getafe registrará 15ºC y Madrid capital 16ºC.

Estos son los valores que se empezarán a sentir a las 5:00 horas y hasta, aproximadamente, las 8:00 horas. La mañana transcurrirá un par de grados por encima, en un lento ascenso a las máximas, que llegarán a las 17:00 horas, pero se notarán toda la tarde.

Gráfico de la evolución térmica a lo largo de este sábado / Aemet

En concreto, serán de 31ºC en Alcalá de Henares, Aranjuez y Getafe. Por su parte, Navalcarnero y Madrid capital no se han atrevido a ir más allá de los 30ºC exactos y todavía por detrás está Collado Villalba con 29ºC.

Solo la caída del sol dará fin a estos valores, por lo que la noche dará pie a otro descenso a las mínimas que, de nuevo, se marcarán en la madrugada en las últimas horas de oscuridad.

Domingo suben, todavía más, los termómetros

En este sentido, este domingo el rango de temperaturas seguirá subiendo. Contrario al día anterior, todos los municipios se alejarán más de los 30ºC, salvo Collado Villalba, que se limita a esta cifra.

Las máximas más altas se darán en Alcalá de Henares y en Aranjuez, de 33ºC, al mismo tiempo que Getafe, Madrid y Navalcarnero comparten los 32ºC. A su vez, las mínimas rondarán valores más altos, de 16ºC en Madrid y de 14ºC en Collado Villalba, Navalcarnero y Alcalá de Henares.

De esta forma, el domingo sube el índice ultravioleta máximo a 8, considerado 'muy alto', aunque los días previos venía estando en la categoría de 'alto', el cual, no obstante, ya volverá el lunes 31 de agosto.

Sin lluvias a la vista, el viento más destacable se dará en la segunda mitad del domingo a 15 km/h de componente suroeste. Este sábado, el viento más fuerte será de 10 km/h de dirección noreste en la madrugada y suroeste a primeras horas de la tarde.

La próxima semana se mantendrá por encima de los 30ºC

Persiste el 5% de lluvia para el primer día de septiembre, por lo que se esperan las máximas más bajas de la semana también para este martes, equivalente a 33ºC.

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Gráfico de la evolución de temperaturas para los próximos días / Aemet

Sin embargo, el lunes ya augura la tendencia que se mantendrá toda la semana, un tiempo muy similar al domingo pero con menos rayos UV. La Aemet prevé que alcance los 33ºC con mínima de 18ºC y el miércoles tendrá termómetros prácticamente idénticos. Inclusive, el jueves subirá todavía más, a 34ºC y la mínima rebozará los 20ºC.