Cercanías Madrid: el túnel de Sol cierra entre Atocha y Nuevos Ministerios este fin de semana

El túnel de Sol de Cercanías Madrid permanecerá cerrado este sábado 29 y domingo 30 de agosto entre las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios debido a las obras que Adif ejecuta para implantar un nuevo esquema de vías en Atocha Cercanías. La interrupción afectará al servicio de las líneas C-3 y C-4.

Con motivo de estos trabajos, los trenes de ambas líneas establecerán cabeceras provisionales. La estación de Atocha será cabecera de los servicios de la C-3 y la C-4 en dirección Parla, mientras que Nuevos Ministerios ejercerá como cabecera provisional de los trenes de la C-4 con destino a Alcobendas/San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo.

El corte se mantendrá durante todo este fin de semana y volverá a repetirse los días 5 y 6 de septiembre en el mismo tramo entre Atocha y Nuevos Ministerios.

Durante las alteraciones del servicio, los viajeros que dispongan de títulos válidos de Cercanías podrán utilizar los autobuses regulares de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT).

Renfe informará de todos los cambios a través de sus canales habituales, entre ellos el personal de atención al cliente en las estaciones, la megafonía de trenes y estaciones, la cartelería física y digital, las redes sociales y su canal de WhatsApp.

Obras en Atocha que afectan al túnel de Sol

Las actuaciones se han concentrado durante el periodo estival, cuando se registra un menor número de viajeros, con el objetivo de reducir las molestias ocasionadas a los usuarios de Cercanías Madrid.

Estos cortes forman parte de las últimas obras vinculadas a la transformación de Atocha Cercanías que tendrán incidencia sobre el servicio ferroviario en el túnel de Sol.

El proyecto cuenta con una inversión cercana a los 56 millones de euros y contempla modificar la actual configuración de vías de la estación, que pasará de un esquema 4+3+3 a otro 4+4+2.

La nueva distribución permitirá asignar las vías 1 a 4 al túnel de Recoletos, las vías 5 a 8 al túnel de Sol y las vías 9 y 10 al túnel de Embajadores.

El túnel de Sol aumentará un 33% su capacidad desde octubre

A partir de octubre, la nueva configuración permitirá incrementar hasta un 33% la capacidad del túnel de Sol, una mejora que beneficiará directamente a los usuarios de las líneas C-3 y C-4 de Cercanías.

La actuación también proporcionará un mayor margen de explotación durante la franja comprendida entre las 6.00 y las 9.00 horas, con el objetivo de mejorar la fluidez del servicio durante la hora punta de la mañana y facilitar la gestión del tráfico ferroviario en caso de incidencias.

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Entre los trabajos necesarios para implantar el nuevo esquema de vías figuran la conexión de los túneles de Embajadores y Sol mediante un falso túnel, la creación de un nuevo escape entre las vías 9 y 10, la ampliación del andén 5 y la remodelación de la vía 10.