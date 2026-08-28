Madrid logra la primera acreditación en España para identificar variedades de vid por ADN

La Comunidad de Madrid ha logrado la primera acreditación en España para identificar variedades y portainjertos de vid mediante análisis de ADN, según recoge el Gobierno regional en un comunicado.

El reconocimiento ha sido obtenido por el Laboratorio de Genotipado de Vid del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), ubicado en la Finca experimental de El Encín de Alcalá de Henares.

El título, concedido por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, avala la competencia técnica y garantiza la calidad y fiabilidad de los análisis realizados por esta unidad científica, que trabaja con perfiles genéticos característicos de la muestra.

Así, los estudia y los compara con los registros de la Colección de Vides de El Encín y del Catálogo Nacional de Variedades Comerciales de Vid para determinar si ese material vegetal se encuentra entras las referencias o si, por el contrario, es desconocido.

Esta información resulta de especial utilidad para viveros, viticultores, bodegas, mejoradores, organismos públicos e investigadores, ya que permite conocer con precisión la identidad y el origen de las variedades y trabajar con mayores garantías de calidad.

Con esta nueva acreditación, el IMIDRA cuenta ya con seis laboratorios reconocidos por ENAC. Al del Genotipado de Vid se suman, en la misma Finca de El Encín, el Alimentario y otro de Sanidad Vegetal, mientras que los otros tres corresponden a los laboratorios de Control Lechero, Reproducción Animal y Análisis Genético, en el Centro de Selección y Reproducción Animal (CENSYRA) de Colmenar Viejo.

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La Comunidad de Madrid consolida así su posición como referente en investigación, innovación y prestación de servicios científico-técnicos aplicados a los sectores agrario y alimentario, al tiempo que pone el conocimiento y la tecnología al servicio de la mejora de la producción y de la calidad de los productos madrileños.