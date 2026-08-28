FÚTBOL
Morata ficha por el Leganés y será la estrella de una Segunda División de ensueño
El delantero internacional, de 33 años, llega cedido por el Como y regresa al fútbol español tras sus etapas en Milan, Galatasaray y el conjunto italiano.
EFE
El Leganés ha anunciado este viernes la incorporación de Álvaro Morata, que jugará en el conjunto pepinero en calidad de cedido por el Como italiano. El delantero internacional español, de 33 años, regresa así al fútbol nacional después de varias etapas en el extranjero.
Morata militó la pasada temporada en el Como, último destino de una trayectoria reciente que también le llevó al Milan y al Galatasaray. Su llegada supone uno de los movimientos más destacados del mercado para un Leganés que compite esta temporada en LaLiga Hypermotion.
El regreso de Morata al fútbol español
El delantero conoce bien el fútbol madrileño. Antes de alcanzar la élite pasó por las canteras del Atlético de Madrid y del Getafe, hasta incorporarse posteriormente al Real Madrid, club con el que debutó como profesional.
A partir de ahí comenzó una carrera marcada por sus etapas tanto en España como en algunas de las principales ligas europeas. Tras salir del Real Madrid jugó en la Juventus, regresó posteriormente al conjunto blanco y más adelante defendió las camisetas del Chelsea, el Atlético de Madrid y nuevamente la Juventus.
Su carrera continuó después fuera de España con los pasos por Milan, Galatasaray y Como. Ahora, el delantero vuelve a Madrid para incorporarse al Leganés, que suma experiencia internacional y recorrido en la élite a su plantilla con la cesión del atacante español.
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