Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BardemJulián ÁlvarezJavier CámaraAna LockingRecalificación Real MadridIESEMadrid de las CaderechasPalacio de Liria
instagramlinkedin

ANTE ANTIVIOLENCIA

LaLiga denuncia cánticos de "puta España" en el Camp Nou y de "puta Cataluña" en el Metropolitano

El informe también censura gritos de "Pedro Sánchez, hijo de puta" de aficionados del Atlético, así como del Getafe y el Granada

La grada se llena de esteladas durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Athletic de Bilbao en el Camp Nou.

La grada se llena de esteladas durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Athletic de Bilbao en el Camp Nou. / JORDI COTRINA / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Madrid

LaLiga ha hecho públicas sus primeras denuncias de la temporada ante la Comisión Antiviolencia, correspondientes a las dos primeras jornadas en Primera y Segunda División. Un escrito que recoge cánticos de "puta España y puta selección" en el Camp Nou durante el Barça-Athletic y de "puta Barça y puta Cataluña" en el Metropolitano durante el Atlético-Villarreal.

En el caso del campo azulgrana, el informe de LaLiga dos momentos en los que se produjo ese cántico, dos minutos antes del partido y mediada la primera parte, durante un partido en que el hubo un llamamiento llevar esteladas al Camp Nou. También se recoge el cántico "Atlético, Atlético de Madrid, mierda" así como insultos a la Policía Nacional, en el contexto de la represión que habían sufrido aficionados azulgranas en Elche unos días antes.

Noticias relacionadas

En el segundo partido de la temporada en el Metropolitano, mientras tanto, la nota remarca que "durante 30 segundos" parte de la afición cantó "puta Barça y puta Cataluña", cánticos que se produjeron en el momento en que Julián Álvarez saltó a calentar a la banda. LaLiga también informa de gritos de "Pedro Sánchez, hijo de puta", que también se escucharon en Granada y Getafe.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Javier Bardem: 'Marruecos se siente más envalentonado que nunca para ejercer presión migratoria gracias al apoyo de Estados Unidos
  2. El café de especialidad se escapa del centro de Madrid: dos jóvenes abren en Alcorcón la cafetería que echaban de menos
  3. Aemet pronostica que Madrid vivirá un viernes de contrastes térmicos con máximas de 27ºC y mínimas de 8ºC
  4. El madrileño que forma a pastores de toda España para promover el relevo generacional: 'Si hemos existido 6.000 años, podremos con otros 50
  5. La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
  6. El eclipse lunar que teñirá el cielo de Madrid de rojo esta madrugada: 'Podremos ver zonas brillantes similares al anillo de diamante del Sol
  7. Javier Mayoral escribe contra los tópicos del amor: 'No me gusta bordear lo ñoño, quería contar una historia personal
  8. Herido grave un joven tras chocar su patinete con un coche en San Blas

LaLiga denuncia cánticos de "puta España" en el Camp Nou y de "puta Cataluña" en el Metropolitano

LaLiga denuncia cánticos de "puta España" en el Camp Nou y de "puta Cataluña" en el Metropolitano

Metro de Madrid reabre este sábado la Línea 7 entre Gregorio Marañón y Pitis

Metro de Madrid reabre este sábado la Línea 7 entre Gregorio Marañón y Pitis

Cercanías Madrid: el túnel de Sol cierra entre Atocha y Nuevos Ministerios este fin de semana

Cercanías Madrid: el túnel de Sol cierra entre Atocha y Nuevos Ministerios este fin de semana

Las terrazas de la plaza de Salvador Dalí ganarán medio metro, pero no podrán poner más mesas

Las terrazas de la plaza de Salvador Dalí ganarán medio metro, pero no podrán poner más mesas

Morata ficha por el Leganés y será la estrella de una Segunda División de ensueño

Morata ficha por el Leganés y será la estrella de una Segunda División de ensueño

Ajax y Brighton se cruzan en el camino del Getafe: estos serán sus rivales en la Conference League

Ajax y Brighton se cruzan en el camino del Getafe: estos serán sus rivales en la Conference League

El PP de Madrid pide una participación "masiva" en la protesta en apoyo a Ceuta, "abandonada" por un Sánchez "desaparecido"

El PP de Madrid pide una participación "masiva" en la protesta en apoyo a Ceuta, "abandonada" por un Sánchez "desaparecido"

Simeone, sobre el 'caso Julián': "En la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud"

Simeone, sobre el 'caso Julián': "En la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud"